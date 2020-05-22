Bursa'da tarihi çarşıda tedbirler arttırıldı Büyükşehir Belediyesi tarihi çarşı ve pazarda binlerce ücretsiz maske dağıttı, 6 ayrı dezenfeksiyon ünitesi kuruldu

Korona virüsle mücadelede etkin rol alarak salgının Bursa’da yayılmasını önleyen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ‘alışveriş için kapalı çarşıya çıkan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Bayram öncesi Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne gelen ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Bursalılar, ayrıca yine Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 farklı bölgeye kurulan dezenfeksiyon ünitelerini kullanarak, salgına karşı daha güvenli hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde koronavirüse karşı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde adeta karargah kurdu. Çarşının muhtelif lokasyonlarına konuşlanan ekipler, maskesiz vatandaşların istisnasız hepsine ücretsiz koruyucu yüz maskesi dağıttı. Yaklaşık 10 bin vatandaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden faydalandı. Yine çarşının 6 farklı bölgesinde, Bursalılar için dezenfeksiyon üniteleri kuruldu. Ünite başına gelen Bursalılar, ellerini dezenfekte ederek, salgına karşı daha güvenli hale geldi.

Öte yandan vatandaşlar da hem 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan Bayramı sebebiyle tarihi çarşı ve Tuzpazarı'nda alışverişlerini güvenli bir şekilde yaparak evlerinin yolunu tuttular.

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