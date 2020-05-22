Başkan Erdem’den bayram mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem’den bayram mesajı

İHA

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların ramazan bayramını kutladı. Salgın sebebiyle bu yıl ilk defa herkesin bayramda sevdiklerini ziyaret edemeyeceğini ifade eden Erdem, "Daha sağlıklı günlerde birlikte olacağımızı umut ediyorum" dedi.

Başkan Erdem’den bayram mesajı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşların ramazan bayramını kutladı. Salgın sebebiyle bu yıl ilk defa herkesin bayramda sevdiklerini ziyaret edemeyeceğini ifade eden Erdem, “Daha sağlıklı günlerde birlikte olacağımızı umut ediyorum” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ramazan bayramı için yayımladığı mesajda herkesin bayramını kutladı. Yaşanan salgın sebebiyle Türkiye’de ilk defa bayramların birlikte kucaklaşarak kutlanamayacağını belirten Erdem, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl ramazan bayramında da ilk defa dışarı çıkamayacağız. Salgının bulaşmaması için herkes bayramı kendi evinde kutlayacak. Salgınla mücadele kapsamında bayram da olsa bu kurala hepimiz uyacağız ve bayramı evimizde geçireceğiz. Bu yıl hiç birimiz sevdiklerimizi ziyaret ederek kucaklaşamayacağız. Sevgimizi ancak uzaktan göstereceğiz. Ben inanıyorum ki bu günler kısa zaman içinde geçecek ve daha güzel, daha sağlıklı günlerde yine birlikte olacağız, sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşacağız. Ben bütün Nilüferlilerin, Bursalıların ramazan bayramını kutluyorum, daha nice bayramları güzel kentimizde, birlikte kutlamayı diliyorum” dedi.
Mini konserler bayramda da devam edecek
Öte yandan Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı bayramın birinci gününde sokağa belli saatler içinde çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar için kentin farklı noktalarında mini konserler düzenleyecek. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, ramazan bayramının birinci gününde saat 14.00’te Beşevler’deki Nâzım Hikmet Çınarlığı’nda, saat 15.00’te İhsaniye Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Parkı’nda, saat 15.30’da Barış Mahallesi’ndeki Dalyan Parkı ve Koşu Yolu’nda, saat 16.15’te Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Mine Parkı’nda, saat 17.00’de Ataevler Mahallesi’ndeki Edebali Cami üstünde yer alan Şehit Jandarma Olcay Kaygılı Parkı’nda, saat 18.00’de Görükle Mübadele Evi önünde ve saat 19.00’da da Balkan Mahallesi’ndeki Göçmen Konutları’nda Cevizli Park’ta mini konserler vererek, haftada bir gün dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara bayram şenliği yaşatacak. Konserler sırasında sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek ve herkesin maske takması sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 500 bin liralık alkol yüklü tır böyle yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 500 bin liralık alkol yüklü tır böyle ...
Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı Yıldız: "Milli ekonomimize 533 milyon 732 bin 500 TL katkı sağlamayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
Yıldırım'da dönüşüme vatandaş desteği Mevlana Mahallesi'nde 7.etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için tapu sahiplerinin yüzde 80'inden fazlasıyla anlaşma sağlandı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün hayatlarına değer kattığını görecekler"
YEREL HABERLER Yıldırım'da dönüşüme vatandaş desteği Mevlana ...
Bursalı imam hatipten Amerika'da Kuran ziyafeti Bursalı imam Amerika'ya canlı yayınla bağlanıp Kuran-ı Kerim okudu, Bursa'yı ve görev yaptığı Muradiye Külliyesi'ni tanıttı
YEREL HABERLER Bursalı imam hatipten Amerika'da Kuran ...
Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi Sms gidince faturalarının ödendiğini anladılar
YEREL HABERLER Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin ...
Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
Coşkunöz Holding’de üst düzey atama Coşkunöz Holding’in İş Geliştirme Direktörü Hilmi Pınar oldu
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding’de üst düzey atama Coşkunöz ...
Bursa'da tarihi çarşıda tedbirler arttırıldı Büyükşehir Belediyesi tarihi çarşı ve pazarda binlerce ücretsiz maske dağıttı, 6 ayrı dezenfeksiyon ünitesi kuruldu
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi çarşıda tedbirler ...
Emirsultan Camii depreme dayanamaz Emirsultan Camii'nin ana kubbesindeki 8 ayrı çatlak restorasyonu durdurdu İki Ramazandır açılmayan Emirsultan Camii'nde restorasyon çalışması sil baştan yapılacak Restorasyon çalışması 3 yıldır devam eden Emirsultan Camii için 1 ay içerisinde yeniden güçlendirme ihalesi yapılacak Ana kubbesinde 8 ayrı yerde 3 santimetre genişlikte çatlaklar çıkan cami için yapılacak güçlendirme çalışmasının 1 yıl daha sürmesi bekleniyor Depreme dayanamaz tespiti yapılan caminin keşif artışı yüzde 150'yi bulunca bakanlık yeniden ihaleye çıkılması yönünde görüş bildirildi
YEREL HABERLER Emirsultan Camii depreme dayanamaz Emirsultan ...
Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi
YEREL HABERLER Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla ...
İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü
YEREL HABERLER İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz esrar çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz ...
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor Avrupa'nın en kaliteli koyun ırkını ithal etti, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra ...
Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek yasak
YEREL HABERLER Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek ...
İnegöl'de orman yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de orman yangını
İnegöl'de orman yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de orman yangını
Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
YEREL HABERLER Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden maske zorunluluğu açıklaması
İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kaza yerinde toplanan grubu polis dağıttı
YEREL HABERLER İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı Sosyal mesafeyi ...
Selçuk Şahin: "Bu güzel şehri Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Selçuk Şahin: "Bu güzel şehri Süper Lig'e çıkarmak ...
İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı 
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 ...
Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından esnafa hijyen paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Bursa'da bayram şekeri yerine hijyen paketi Ak Parti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X