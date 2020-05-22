Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

DHA

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 2326 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer...

Bursa'da kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

<br>Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu görüldü.<br>İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 2326 Mayıs tarihleri arasında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması öncesi vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarları doldurdu. Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske takma zorunluluğuna uydukları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN<br>2020-05-22 13:19:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber 1 aydır yoğun bakımda olan hasta, normal servise alındı
YEREL HABERLER Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber 1 ...
Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak içki ele geçti
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen TIR'da 500 bin TL'lik kaçak ...
Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri
YEREL HABERLER Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri
İnegöl kavşaklarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnegöl kavşaklarındaki yenileme çalışmaları devam ...
Bursa'da 500 bin liralık alkol yüklü tır böyle yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 500 bin liralık alkol yüklü tır böyle ...
Başkan Erdem’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den bayram mesajı
Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı Yıldız: "Milli ekonomimize 533 milyon 732 bin 500 TL katkı sağlamayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
YEREL HABERLER Kestel'de berber ve kuaförlerde yoğunluk
Yıldırım'da dönüşüme vatandaş desteği Mevlana Mahallesi'nde 7.etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için tapu sahiplerinin yüzde 80'inden fazlasıyla anlaşma sağlandı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün hayatlarına değer kattığını görecekler"
YEREL HABERLER Yıldırım'da dönüşüme vatandaş desteği Mevlana ...
Bursalı imam hatipten Amerika'da Kuran ziyafeti Bursalı imam Amerika'ya canlı yayınla bağlanıp Kuran-ı Kerim okudu, Bursa'yı ve görev yaptığı Muradiye Külliyesi'ni tanıttı
YEREL HABERLER Bursalı imam hatipten Amerika'da Kuran ...
Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin elektrik faturasını ödedi Sms gidince faturalarının ödendiğini anladılar
YEREL HABERLER Yardımsever iş insanı, 3 binden fazla abonenin ...
Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
Coşkunöz Holding’de üst düzey atama Coşkunöz Holding’in İş Geliştirme Direktörü Hilmi Pınar oldu
YEREL HABERLER Coşkunöz Holding’de üst düzey atama Coşkunöz ...
Bursa'da tarihi çarşıda tedbirler arttırıldı Büyükşehir Belediyesi tarihi çarşı ve pazarda binlerce ücretsiz maske dağıttı, 6 ayrı dezenfeksiyon ünitesi kuruldu
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi çarşıda tedbirler ...
Emirsultan Camii depreme dayanamaz Emirsultan Camii'nin ana kubbesindeki 8 ayrı çatlak restorasyonu durdurdu İki Ramazandır açılmayan Emirsultan Camii'nde restorasyon çalışması sil baştan yapılacak Restorasyon çalışması 3 yıldır devam eden Emirsultan Camii için 1 ay içerisinde yeniden güçlendirme ihalesi yapılacak Ana kubbesinde 8 ayrı yerde 3 santimetre genişlikte çatlaklar çıkan cami için yapılacak güçlendirme çalışmasının 1 yıl daha sürmesi bekleniyor Depreme dayanamaz tespiti yapılan caminin keşif artışı yüzde 150'yi bulunca bakanlık yeniden ihaleye çıkılması yönünde görüş bildirildi
YEREL HABERLER Emirsultan Camii depreme dayanamaz Emirsultan ...
Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi
YEREL HABERLER Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla ...
İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü
YEREL HABERLER İnegöl'de 10 dönüm ormanlık alan küle döndü
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz esrar çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu satıcısı kadından 800 gram toz ...
Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor Avrupa'nın en kaliteli koyun ırkını ithal etti, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra ...
Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek yasak
YEREL HABERLER Karacabey’de bazı cadde ve sokaklarda maskesiz gezmek ...
İnegöl'de orman yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de orman yangını
İnegöl'de orman yangını
YEREL HABERLER İnegöl'de orman yangını
Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
YEREL HABERLER Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X