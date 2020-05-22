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Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber 1 aydır yoğun bakımda olan hasta, normal servise alındı

İHA

Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Türkiye'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek olurken, entübe ve yoğun bakım hastalarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bursa Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören ve yaklaşık bir ayını solunum cihazına bağlı olarak geçiren 65 yaşındaki korona virüs hastası R.Ş., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı. Yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkarılan R.Ş., "Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum" dedi.

Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber 1 aydır yoğun bakımda olan hasta, normal servise alındı

Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Türkiye’den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek olurken, entübe ve yoğun bakım hastalarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bursa Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören ve yaklaşık bir ayını solunum cihazına bağlı olarak geçiren 65 yaşındaki korona virüs hastası R.Ş., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı. Yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkarılan R.Ş., "Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum" dedi.
Bursa'da 2 ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı şikayeti olan 65 yaşındaki R.Ş., Covid19 ön teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu süreçte hastanede tedavisine başlanan R.Ş. yaklaşık bir ayı solunum cihazına bağlı olarak tedavi görürken, 10 gün de cihaza bağlı olmadan yoğun bakım tedavisine devam edildi. Yoğun bakım tedavisi tamamlanan hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde servise alındı.
Hasta ile ilgili olarak bilgi veren Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, "Hastamız tam 2 aydır yoğun bakım ünitemizde takip edilmekteydi. Bunun 1 ayını solunum cihazına bağlı halde geçirdi. 10 gündür solunum cihazından ayrı. Öncesine ait sadece istemik kalp hastalığı vardı. Takipleri sırasında akciğer damarlarının bir tanesinde tıkanıklık da tespit ettik. Ama bütün tedavilerimize cevap aldık. Onu şu anda sağlıklı bir şekilde kliniğe götüreceğiz. Bu süreç içerisinde de çok fedakar bir şekilde çalışan tüm hemşire arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.
Yoğun bakımdan servise alınmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaşındaki hasta R.Ş. ise, "Kısaca söylemem gerekirse bu hastaneye geldiğimde pelte gibiydim. Şimdi ise rahatlıkla konuşabiliyorum. 1 gün sonra belki ayağa kalkacağım umudum o. Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum. Hastalığa ancak buraya geldikten sonra vakıf oldum, hastalığımın ne olduğunu buraya gelince öğrendim. Öğrendikten sonra makineye bağlanmam, beni biraz korkuttu. İnsanların başına gelmeden önce vücut işaret veriyor. Bu işaretleri iyi görmemiz lazım. Bunlara dikkat etmek lazım, hele belli bir yaşın üstündekiler bu işaretlere çok dikkat etsinler” ifadesinde bulundu.
Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ve onları çok sevdiğini dile getiren R.Ş., “Başta buraya gelişimi sağlayan kişilere, ardından sihirli ellere sahip doktorlarıma ve hastane personeline çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hastanenin ihtimamlı ve dikkatli personeli var, personele çok teşekkür ediyorum. Doktorların, hemşirelerin, hastane personelinin bana davranışlarından, benimle ilgilenmelerinden dolayı hepsine çok minnettarım. Elinize emeğinize sağlık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
R.Ş. son olarak, "Sosyal mesafe ile ilgili söylenenlere uyalım. Aradaki mesafeyi koruyalım. Çünkü bunların hepsi biz insanların lehine ve yararına söylenen şeyler. Bu uygulamalara uymamız lazım" diyerek vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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