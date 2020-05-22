Uludağ'a Mayıs ayında kar yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağdı.<br>Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri sebebiyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle bugün öğle saatlerinde kar yağdı.<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-05-22 15:09:13<br>

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