Ustasından baklava yapımının püf noktaları Çıtır çıtır şekerlenmeyen baklava için bunlara dikkat edin

Korona virüs salgısını sebebiyle evde kalan vatandaşlar için Hasan usta, en iyi baklava elde etmenin püf noktalarını tek tek açıkladı.

Ramazan bayramını kısıtlama ile evinde geçirecek olan vatandaşlar, yine de baklava yapmayı veya almayı ihmal etmiyor. Bayramın tatlısını evde yapmak isteyen is, türlü türlü tekniklerle en iyi baklavayı elde etmeye çalışıyor. Baklava yapımı için 1 paket hazır yufka, 250 gram ceviz, 250 gram tereyağ ve 1,5 kilo şekerin yeterli olacağını belirten Hasan Usta, 1 su bardağı suya 1,5 su bardağı şeker koyulması gerektiğini söyledi. Şerbet kaynarken bir miktar limon tuzunun da koyulmasının önemli olduğunu belirten Hasan Usta, her yufkanın arası yağlayarak ise kat kat oluşumunun sağlandığına dikkat çekti.

Salgın döneminde sipariş edenlerin adreslerine kadar ürünleri götürdüklerini belirten Hasan Usta, “Evde yapmak isteyen vatandaşlarımız için ise bildiğimiz öğrendiğimiz her bilgiyi paylaşmaya hazırız. Herkes bir şekilde evde baklava yapmayı biliyordur. Ama birkaç püf noktası vardır. İlk önce şerbet ve fırın çok önemlidir. Şerbet ile fırından çıkan kuru tatlının sıcak olması gerekiyor. Şayet biri sıcak diğeri soğuk olursa, baklava hamur olur. Şerbetinin içerisine de bir miktar limon tuzu veya limonda sıkılmasında fayda vardır. Şekerlenmemesi için ise dolaba koymamalıyız” diye konuştu.

