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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Gelecek bayramlar daha güzel olacak”

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Herkesi bu bayramı evlerinde geçirmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu bayram belki evimizde kalacağız fakat inanıyorum ki gelecek bayramlar bugünden çok daha güzel olacak. Yine bir araya gelecek ve bu özel günlerimizi geleneksel değerlerimize uygun olarak kutlayacağız" dedi.

“Gelecek bayramlar daha güzel olacak”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Herkesi bu bayramı evlerinde geçirmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu bayram belki evimizde kalacağız fakat inanıyorum ki gelecek bayramlar bugünden çok daha güzel olacak. Yine bir araya gelecek ve bu özel günlerimizi geleneksel değerlerimize uygun olarak kutlayacağız” dedi.
Bursa’da kesintisiz hizmet
4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen Bursa’da, bayramda da rutin belediyecilik hizmetleri devam edecek. Şehir içi ulaşım, mezarlık, zabıta ve itfaiye gibi hizmetler, Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu planlama dahilinde kesintiye uğramadan sürecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nın tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi. Bursalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, “Tüm hemşerilerimize sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum” diye konuştu.
“Bugünler geride kalacak”
Başkan Alinur Aktaş, dünyanın 5 ayı aşkın süredir covid19 salgını ile mücadele ettiğini hatırlattı. Çalışma hayatından sosyal hayata, ibadetlerden bireysel ilişkilere kadar hemen her alanı etkileyen salgın dolayısıyla var olan alışkanlıkları, rutini değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “İnşallah yavaş yavaş bu günleri de geride bırakacağız” diye konuştu.
Eski Ramazanlara özlem
Başkan Aktaş, korona virüsle mücadele sürecinde en çok üzüldükleri hadiselerin ibadetleri cemaatle yapamamak, iftarları eşdost ile açamamak ve teravih namazlarını cıvıltılı atmosferde kılamamak olduğunu kaydetti. Başkan Aktaş, “Belediye olarak her yıl birbirinden güzel etkinlikleri Bursalıların beğenisine sunar, Ramazanın manevi atmosferine uygun programlarla bu kutlu ayı idrak ederdik. Etkinliklerimizi ‘maalesef’ bu yıl sosyal medya ağırlıklı yapmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Sofra kuramadıklarını fakat erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırdıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu süreçte normal belediyecilik faaliyetlerimizi fazlasıyla yerine getirdik. Buruk da olsa Ramazan ayını bitirdik” ifadelerini kullandı.
“Güzel günler çok yakın”
Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren, kardeşlik duygularını artıran özel günler olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Belki bu bayram sevdiklerimizin yanında bulunamayacağız. Belki memleketimizden uzaklarda bayram idrak edeceğiz ancak inanıyorum ki sonraki bayramlar böyle olmayacak” açıklamasını yaptı.
Vatandaşa kartpostallı tebrik
Bu arada, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehrin merkezi noktalarında vatandaşlara bayram kartpostalları dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzalı olan ve üzerinde “En güzel hatıraları bu bayram biriktirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim” cümleleri yer alan kartpostallar, isteyen tüm vatandaşlara takdim edildi. Bayram kartpostallarının üzerinde; Heykel’deki tarihi başkanlık binası, Orhan Camii, Kozahan ve Uluabat gibi Bursa’nın tarihi ve turistik mekanlarına ait görseller işlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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