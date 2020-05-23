Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"

İHA

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, ramazan bayramının korona salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diledi.

Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, ramazan bayramının korona salgınından kurtulmamıza vesile olmasını diledi.
Dünyayı etkisi altına alan korona salgını sebebiyle bu yıl ramazan ayını hüzünle geçtiğini belirten BİLDEF Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ramazan Alp, "Beraber iftar açamadık, aşımızı ekmeğimizi soframızı paylaşamadık, teravih namazlarında birlikte saf tutamadık. Ramazan bayramına da buruk bir şekilde girmiş bulunmaktayız. Belki bu bayram da anne ve babalarımızın ellerini öpemeyeceğiz, eşdost, akraba ve komşularımızı ziyaret edemeyeceğiz, birbirimize şöyle candan sarılamayacağız. Tarihler de bu tür salgınlar hep olmuştur. Ama hiçbir salgın ebedi kalmamıştır. Çok şükür yetkililerimizin aldığı tedbirler ve milletimizin kurallara uymasıyla Türkiye olarak dünya genelinde başarılı bir sınav verdik. Bu süreçte toplumsal bağların güçlendiği, sevgi ve saygının arttığı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiğine şahit olduk. Sakın ümidinizi kırmayalım. Hüznümüzün, burukluğumuzun, yalnızlığımızın, geçeceği günler yakındır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz kaldığı yerden devam edecektir. Ramazan bayramı bu salgından kurtuluşa vesile olurken, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin bayramını kutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye ...
Anne katili genç: "geceleri uyuyamıyorum" Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Anne katili genç: "geceleri uyuyamıyorum" Annesini 50 ...
Enerjinin kahramanları Ramazan Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Enerjinin kahramanları Ramazan Bayramı'na hazır
2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu 2020 model Compass’a özel kampanya
YEREL HABERLER 2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa ...
Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa'da korona virüs pandemisi sonrası 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında 609 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği Ak Parti İl ...
Çavuşoğlu: “Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti olacaktır” TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu “”Türkiye, yeni dönemin en güçlü devletlerinden biri olurken, her bir vatandaşı da güçlü ve saygın bir devletin, onurlu bir ferdi olarak geleceğe daha emin bakacaktır”
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: “Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti ...
Masum bir gencin vurulduğu Bursa'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı İki taraf çatışırken, trafik ışıklarından karşıya geçen 24 yaşınndaki genç ensesinden yaralanmıştı
YEREL HABERLER Masum bir gencin vurulduğu Bursa'daki çatışmanın yeni ...
İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya patladı İstanbul'dan Trabzon'a gitmek isterken Bursa'da cezayı yediler
YEREL HABERLER İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya ...
Herkes korkuyor o öpüyor Yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
YEREL HABERLER Herkes korkuyor o öpüyor Yarasalarla dolu mağaraya ...
Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
YEREL HABERLER Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite ...
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ...
Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı
Yasağın başlamasıyla birlikte durdurulan otomobilde silah çıktı Sürücü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Yasağın başlamasıyla birlikte durdurulan otomobilde ...
Yoğunluk fazla olunca caddeyi trafiğe kapattılar Maske zorunlu ama takan yok
YEREL HABERLER Yoğunluk fazla olunca caddeyi trafiğe ...
Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti
YEREL HABERLER Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti
Bursa'da iftar saati maganda dehşeti...O anlar kamerada Yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla vuruldu, yaralandığını böyle anladı Bursa Polisi, güvenlik kameralarından yola çıkarak husumetlisini ve yoldan geçen 24 yaşındaki genci tüfekle vuran zanlıyı çok geçmeden yakaladı
YEREL HABERLER Bursa'da iftar saati maganda dehşeti...O anlar ...
Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
Somali’ye 30 bin Kur’an-ı Kerim
YEREL HABERLER Somali’ye 30 bin Kur’an-ı Kerim
İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti Yaşlı çift yanan evlerinin yanında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti Yaşlı çift ...
Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu
‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan Bayramında da devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan ...
Esnafların maskesi belediyeden
YEREL HABERLER Esnafların maskesi belediyeden
“Gelecek bayramlar daha güzel olacak”
YEREL HABERLER “Gelecek bayramlar daha güzel olacak”
Nilüfer Belediyespor’da transfere devam
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da transfere devam

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X