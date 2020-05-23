Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlıklı web seminerinde uzmanlar ve gençlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlıklı web seminerinde uzmanlar ve gençlerle buluştu

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlığıyla düzenlediği web seminerinde, salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençlerin rolü değerlendirildi. Katılımcılar gençlere, yeni dünya düzenine uyum sağlamaları için birden fazla alanda uzmanlık kazanmaları önerisinde bulundular.

Yeni dünya düzenine uyum için birden fazla uzmanlık gerekecek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Gençliğimiz ve Geleceğimiz" başlıklı web seminerinde uzmanlar ve gençlerle buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin “Gençliğimiz ve Geleceğimiz” başlığıyla düzenlediği web seminerinde, salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençlerin rolü değerlendirildi. Katılımcılar gençlere, yeni dünya düzenine uyum sağlamaları için birden fazla alanda uzmanlık kazanmaları önerisinde bulundular.
Nilüfer Belediyesi, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi döneminde web semineri (webinar) dizisi başlattı. “Gençliğimiz ve Geleceğimiz” başlığıyla gerçekleştirilen web seminerlerinin ilkine, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, akademisyen, gazeteciyazar Dr. Fatoş Karahasan, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı ile gençlik politikaları çalışanı Hande Nur İpek konuk oldu. Nilüfer Belediyesi’nin Facebook, YouTube ve Twitter’daki sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan seminer, binlerce kişi tarafından izlendi. Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı web seminerinde konuşmacılar, “Salgından sonra yeni dünya düzeni ve bu yeni düzende gençler” konusunu ele aldı. Koronavirüs pandemisi sürecinde yaşanılan sorunların konuşulduğu web seminerinde, çözüm önerileri de paylaşıldı.
Koronavirüs pandemisinin, yeni bir dünya düzenine doğru değişimi tetiklediğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, süreçle birlikte toplumsal yaşantıların, alışkanlıkların, önceliklerin ve hedeflerin değiştiğini ifade etti. Koronavirüs salgınının toplumlara, risk yönetimine hazırlıklı olunmadığını da gösterdiğini vurgulayan Başkan Erdem, “İlk normalleşme sürecinden sonra bizim de yapmamız gereken en önemli çalışmalardan birisi, risk yönetimi konusunda eğitim almak ve vermek olacaktır. Bunu, gençlik üzerinden de sürdürmemiz gerekiyor. Mutlaka risk yönetim biçimini toplumsal olarak oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Pandemi sürecinin alışkanlıkları da değiştirdiğini belirten Erdem, “Salgın sürecinde uzaktan eğitim, evden çalışma, videokonferans uygulamaları gibi yenilikler hayatımıza girdi. İnsanları bir araya getiren, sosyalleştiren kültürel etkinlikler bile dijital platformlara taşındı. Dijitalleşme daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizim çocuklar için açtığımız kodlama atölyesinin ne kadar yerinde bir uygulama olduğunu bu süreçte bir kez daha anladık. Çocuklarımızı önümüzdeki dijital çağın yeni aktörleri olarak yetiştirmek için bu alandaki eğitimleri artırarak gerekeni yapacağız. Gençlerin bu alanda kendilerini eğitmeleri gerekiyor” dedi.
“Gençlere yeni iş alanları açılması gündeme gelecek”
Salgın sürecinin yol açtığı ekonomik olumsuzluklara da değinen Başkan Erdem, şöyle konuştu; “İşten çıkarmalar yaşandı ve varolan işsizlik sorunu büyüdü. Zaten varolan ekonomik krizin etkileri büyüdü. Öyle görünüyor ki salgın bittikten sonra da işsizlik artacak. Gençleri bekleyen en büyük sorun bu. Bugün hayatımızda olan bazı meslekler gelecekte ortadan kalkabilir, çağın yaşattığı yeni meslekler doğabilir bunları görüp o yönde kendilerini hazırlamaları gerek. Örneğin Türkiye tarım potansiyeli çok zengin bir ülke bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini, tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde herkes anladı. Biz bunu zaten öngördüğümüz için tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Kırsalda çiftçileri kooperatifimizle yeniden üretime teşvik etmek için çabalıyoruz, yerli tohumu yaşatmak yaygınlaştırmak için çabalıyoruz ve ayrıca kent merkezinde de halkımızı balkon tarımına teşvik ediyoruz. Gençlerin kesinlikle bu alana yönelmesi gerek. Gelecek tarımda. Bu alanda yapılan yatırımların kesinlikle getirisi yüksek olacak. Gençler mutlaka tarımsal üretim konusunda kendilerini yetiştirsinler ve bu alanda üretime katılmanın yollarını arasınlar. “
İpek: Gençlerle birlikte çalışılmalı
Gençlik politikaları konusunda çalışan, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi eski Eş Başkanı Hande Nur İpek de, bu süreçte gençlerin eğitim, ekonomi ve sosyal alanda yaşadığı hak kayıplarına ve adaletsizliğe değindi. Pandemi döneminde gençlerin birçok belirsizlikle de mücadele ettiğinin altını çizen İpek, gençlerin online örgütlenmelerinde seslerini duyuramadığını vurguladı. Gençlere danışılmadan alınan kararların da belirsizliklere neden olduğunu ifade eden İpek, gençlerde gelecek kaygısının arttığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım'da cadde ve sokaklar bayrama hazır
YEREL HABERLER Yıldırım'da cadde ve sokaklar bayrama hazır
Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat
YEREL HABERLER Sokağa çıkacak 65 yaş üstü bunlara dikkat
Hiç bir şey sağlık çalışanlarını yıldırmadı Bursa Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kaşıkçı: "Sağlık personelleri sabırla, fedakarca ve özveriyle çalışıyor"
YEREL HABERLER Hiç bir şey sağlık çalışanlarını yıldırmadı Bursa Sağlık Müdürü Uzm. ...
Şehit asteğmenin babası mezarlıkta gözyaşlarını tutamadı Şehit ailelerinden şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Şehit asteğmenin babası mezarlıkta gözyaşlarını ...
Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye ...
Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum"
YEREL HABERLER Alp: "Bayramın salgından kurtulmamıza vesile olmasını ...
Anne katili genç: "geceleri uyuyamıyorum" Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Anne katili genç: "geceleri uyuyamıyorum" Annesini 50 ...
Enerjinin kahramanları Ramazan Bayramı'na hazır
YEREL HABERLER Enerjinin kahramanları Ramazan Bayramı'na hazır
2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu 2020 model Compass’a özel kampanya
YEREL HABERLER 2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa ...
Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa'da korona virüs pandemisi sonrası 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında 609 milyon lira yardım yapıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'da 300 bin çalışana korona desteği Ak Parti İl ...
Çavuşoğlu: “Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti olacaktır” TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu “”Türkiye, yeni dönemin en güçlü devletlerinden biri olurken, her bir vatandaşı da güçlü ve saygın bir devletin, onurlu bir ferdi olarak geleceğe daha emin bakacaktır”
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: “Türkiye, yeni dönemin en güçlü devleti ...
Masum bir gencin vurulduğu Bursa'daki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı İki taraf çatışırken, trafik ışıklarından karşıya geçen 24 yaşınndaki genç ensesinden yaralanmıştı
YEREL HABERLER Masum bir gencin vurulduğu Bursa'daki çatışmanın yeni ...
İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya patladı İstanbul'dan Trabzon'a gitmek isterken Bursa'da cezayı yediler
YEREL HABERLER İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya ...
Herkes korkuyor o öpüyor Yarasalarla dolu mağaraya girip yakaladığı yarasayı öptü
YEREL HABERLER Herkes korkuyor o öpüyor Yarasalarla dolu mağaraya ...
Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
YEREL HABERLER Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite ...
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma ...
Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da, kısıtlamanın ilk dakikalarında 3 gözaltı
Yasağın başlamasıyla birlikte durdurulan otomobilde silah çıktı Sürücü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Yasağın başlamasıyla birlikte durdurulan otomobilde ...
Yoğunluk fazla olunca caddeyi trafiğe kapattılar Maske zorunlu ama takan yok
YEREL HABERLER Yoğunluk fazla olunca caddeyi trafiğe ...
Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti
YEREL HABERLER Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa sokakları sessizleşti
Bursa'da iftar saati maganda dehşeti...O anlar kamerada Yol kenarında yürürken maganda kurşunuyla vuruldu, yaralandığını böyle anladı Bursa Polisi, güvenlik kameralarından yola çıkarak husumetlisini ve yoldan geçen 24 yaşındaki genci tüfekle vuran zanlıyı çok geçmeden yakaladı
YEREL HABERLER Bursa'da iftar saati maganda dehşeti...O anlar ...
Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
Somali’ye 30 bin Kur’an-ı Kerim
YEREL HABERLER Somali’ye 30 bin Kur’an-ı Kerim
İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti Yaşlı çift yanan evlerinin yanında gözyaşı döktü
YEREL HABERLER İftar saatinde çıkan yangın evi kül etti Yaşlı çift ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X