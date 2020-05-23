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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burkay; "Tüm gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz"

İHA

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tüm dünyayı sosyal ve ekonomik yönden etkileyen korona virüs salgını sürecinde örnek çalışmalara imza attı. BTSO, TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nden BTSO Akademi online eğitimlerine; medikal malzeme üretiminden dijital iletişim platformlarına kadar üyelerinin sorunlarına çözüm üreten birçok proje geliştirdi.

Burkay; "Tüm gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz"

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tüm dünyayı sosyal ve ekonomik yönden etkileyen korona virüs salgını sürecinde örnek çalışmalara imza attı. BTSO, TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi’nden BTSO Akademi online eğitimlerine; medikal malzeme üretiminden dijital iletişim platformlarına kadar üyelerinin sorunlarına çözüm üreten birçok proje geliştirdi.
Korona salgınının Türkiye’yi de etkisi altına almasıyla hızlı bir şekilde aksiyon alan BTSO, ‘Kriz Masası’nı kurdu. BTSO’nun ilk hamlelerinden birisi de komite yönetimleri, konsey başkanları ve meclis üyeleri ile virüsün sektörlere etkisinin analizini gerçekleştirmek oldu. İş dünyasının süreç ile ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerine ilişkin hazırladığı raporu bakanlıklara ve ilgili kurumlarla paylaşan BTSO, üyeleriyle iletişimini daha da güçlendirdi.
Ekonominin en önemli dinamiklerinden olan KOBİ’ler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde BTSO’nun destekleriyle ‘Nefes Kredisi’ paketi hayata geçirildi. KOBİ Finansman Projesi Nefes Kredisi’ne bugüne kadar en fazla destek sağlayan kurumlardan olan BTSO, finansmanda inovasyon olarak tanımlanan Nefes Kredisi için de kaynaklarını üyelerinin kullanımına sundu. BTSO, ihracatçılar için ‘Stok Destek Masası’nı kurarken, ‘Dijital Oda Projesi’ kapsamında da Oda belgelerini online ortamdan ücretsiz olarak sunmaya başladı. BTSO, 45 bin üyesinin sorun ve talepleri için de 7 gün 24 boyunca ulaşabilecekleri WhatsApp hattıyla birlikte Oda’nın resmi web sitesi üzerinden ‘BTSO Yanınızda’ paneliyle üyeleriyle güçlü bir iletişim ağı oluşturdu. Salgın süresince video konferans üzerinden yoğun toplantı trafiği gerçekleştiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının talep ve önerilerini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sağlık Bakanlığı temsilcileri ile paylaştı. Başkan Burkay, ayrıca iş dünyasını temsil eden Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarıyla da video konferans yöntemiyle sık sık bir araya gelerek, ekonomideki gelişmeler ve Oda’nın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alışverişinde bulunuyor. BTSO, sokağa çıkma yasaklarında firmaların en önemli ihtiyacı olan çalışma izin belgesi temininde de öncü bir rol üstlendi. Nisan ayından bu yana firmaların taleplerini toplayan BTSO, böylece işletmelerin üretimlerine devam etmesine imkan sağladı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, korona virüsten korunmak adına en önemli araçlardan biri olan maske üretiminin standartlara kavuşturulması ve seri üretime geçişi noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştirdi. BTSO ayrıca maske, koruyucu kıyafetler, ateş ölçer ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin üretimi için de BUTEKOM’da çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin adet yüz koruyucu siperliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim eden BTSO, medikal malzeme üretiminde de önemli mesafe katetti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), BTSO ve Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği A.Ş. (BOSBİR) işbirliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulacak tanı merkezinde Bursa’daki OSB’lerde yer alan işletmelerin çalışanlarına korona virüs testi de uygulanacak. BTSO ayrıca Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile birlikte sağlık çalışanlarına iftar ve sahur kumanya desteği de verdi.
Bursa Valiliği koordinasyonundaki Vefa Destek Grubu’nda aktif olarak görev alan BTSO, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar için 14 bin adet erzak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. BTSO, Dijital Oda Projesi kapsamında salgın döneminde Mart ve Nisan ayı meclis toplantılarını, komite ve konsey toplantılarını da video konferans şeklinde gerçekleştirdi. BTSO Akademi Projesini dijital ortama taşıyan BTSO, 25’e yakın eğitim programına imza attı. Bu eğitimleri 18 binin üzerinde katılımcı takip etti. BTSO, üyelik ve munzam aidatların ertelenmesinin yanı sıra kapasite raporlarının geçerlilik süreleri ile ilgili iş dünyasının birçok talebinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında da etkin rol oynadı.
Türkiye’nin virüsle mücadelede örnek bir yaklaşım sergilediğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bizler de üyelerimizin bu zor süreci en az zararla atlatabilmeleri için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Tüm iletişim platformlarımızı Bursa iş dünyamızın sorun, talep ve önerilerine açık hale getirdik. TOBB öncülüğünde başlatılan ‘Nefes Kredisi’ ile KOBİ’lerimizin nakit sıkışıklığı çektiği bu dönemde can suyu desteği sağladık. Medikal malzeme üretiminde önemli aşamalar kat ettik. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı iş dünyamızın destekleriyle bu zor dönemde de sürdürdük. Firmalarımızdan gelen tüm talep ve çözüm önerilerimizi TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de tüm kaynaklarımız ve gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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