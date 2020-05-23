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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya ve Gemlik plajları ilçelere emanet

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da mütareke binası ile İDO iskelesi arası, Gemlik'te ise Manastır ile Balıkçı barınağı arası dışında kalan plajların tüm sorumluluğunu ilçe belediyelerine devretti. Mudanya ve Gemlik belediyelerinin talebi üzerine alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında onaylandı.

Mudanya ve Gemlik plajları ilçelere emanet

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’da mütareke binası ile İDO iskelesi arası, Gemlik’te ise Manastır ile Balıkçı barınağı arası dışında kalan plajların tüm sorumluluğunu ilçe belediyelerine devretti. Mudanya ve Gemlik belediyelerinin talebi üzerine alınan karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında onaylandı.
Mudanya ve Gemlik plajlarında cankurtaran, mantar serme, kıyı temizliği ve bakım onarım hizmetlerini bundan böyle ilçe belediyeleri yerine getirecek. Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’da sadece İDO ile mütareke binası arasında kalan sahilden sorumlu olacak. Gemlik’te ise Manastır ile Balıkçı barınağı arasındaki sahil şeridi, Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde kalacak. İlçe belediyelerinin plajlarda kamu yararına hazırladığı projelerde ise Büyükşehir Belediyesi’nin onay şartı bulunacak. Yine ilçe belediyeleri sorumluluğuna bırakılan alanlardaki işletmeler, büfeler ve sosyal tesislerde herhangi bir şekilde alkol servisi ya da satışı yapılamayacak. Mudanya ve Gemlik belediyelerinden gelen talep üzerine yapılan değerlendirme, Büyükşehir Belediyesi’nin olağanüstü meclis toplantısında karara bağlandı. Karar, oybirliğiyle geçti. İznik, Orhangazi ve Karacabey kıyılarından ise ‘eskiden olduğu gibi bundan sonra da’ Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Mudanya ile Gemlik için alınan kararın ilçe belediyelerinin talebi üzerine gerçekleştiğini vurguladı. İznik, Orhangazi ve Karacabey belediyelerinin ‘plajlardaki düzenin yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesini’ istediğini kaydeden Başkan Aktaş, “Gemlik ve Mudanya’da, bizim uhdemizde kalan bölgeler hariç, tüm kıyılarımızda zabıta hizmetleri yine ilçe belediyeleri tarafından sağlanacak. Aldığımız karar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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