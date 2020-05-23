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Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sağanak etkili oldu. Bursa'da, geçtiğimiz hafta son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırılırken, bugün ise yoğun yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düştü. Bir anda etkisini artıran yoğun yağışla birlikte, kentin pek çok noktasına dolu da yağdı.  Bursa Valiliği de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girileceğini ve Ramazan Bayramı boyunca...

Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sağanak etkili oldu.<br>Bursa'da, geçtiğimiz hafta son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırılırken, bugün ise yoğun yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bursa'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düştü. Bir anda etkisini artıran yoğun yağışla birlikte, kentin pek çok noktasına dolu da yağdı. <br>Bursa Valiliği de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girileceğini ve Ramazan Bayramı boyunca da hava sıcaklıklarının 10- 15 derece olmak üzere normallerin altında seyredeceğinin öngörüldüğünü duyurmuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-23 16:31:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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