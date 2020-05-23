Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri

İHA

Ramazan ayında 17 saat boyunca tutulan orucun ardından bayramla birlikte aşırı ve hızlı gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde sindirim sistemi, kalp, tansiyon gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Ramazan ayında 17 saat boyunca tutulan orucun ardından bayramla birlikte aşırı ve hızlı gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi halde sindirim sistemi, kalp, tansiyon gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini söyledi.
Bu yıl yaklaşık 17 saat boyunca tutulan oruç sebebiyle üç ana öğün yerine kısa sürelerle ara öğün olmadan iki ana öğün tüketildiğini belirten uzmanlar, bayramla birlikte dengeli ve sağlıklı beslenmenin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. 1 ayda değişen beslenme alışkanlıkları ve vücut metabolizmasının bayramda aşırı ve hızlı gıda tüketilmesiyle tepe taklak olacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. öğretim üyesi Murat Keskin, "Başta sindirim sistemi, kalp, dolaşım sistemi, şeker gibi vücudumuzun birçok sisteminde bazı sağlık problemleri meydana gelecek. Bayramlarda geleneksel Türk misafirperverliği ile sunulan gıdaları aşırı miktarda ve birden tüketmek midede aşırı gaz, şişlik, hazımsızlık, bulantı, bağırsak problemleri gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir, hatta altta yatan hastalığı olanlarda kalp krizi, ani tansiyon ve şeker yüksekliği gibi ölümcül sonuçları olan hastalıkları tetikleyebilir. Sindirime ağızdan başlanmalı, bu sebeple gıdaları iyi çiğnemenin ve azar azar tüketmenin oldukça önemi büyüktür" dedi.
Ramazan bayramı ile birlikte mideyi fazla zorlamamak adına sağlıklı ve dengeli ile bir kahvaltı ile güne başlanmasında fayda olacağını belirten Keskin, "Kahvaltıda ağır yağlı yiyeceklerden sucuk, salam, kavurma, hamur işleri yerine tam buğday, çavdar, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, zeytin, domates ve salatalık tercih edilmelidir. Kahvaltı ile beraber 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde gıdalar tüketilmeli, günlük sıvı alımı 22,5 litreye çıkartılmalıdır. Bayramın ilk günü ağır yağlı yemeklerden ve aşırı, şerbetli tatlılardan kaçınılmalıdır. Kan şekerini birden yükselten ve enerji içeriği yüksek olan hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli, asitligazlı içecekler, hazır meyve suları yerine ayran, taze sıkılmış meyve suları, az şekerli komposto ve limonata içecek olarak seçilmelidir. Bayramlarda sunulan şeker, çikolata, baklava ve diğer şerbetli tatlılara ‘hayır’ diyebilmeyi öğrenmeliyiz" diye konuştu.
Bayram ikramlarının vazgeçilmezleri olan çay ve kahvenin aşırı tüketilmesinin bu içeceklerin içerdikleri kafein nedeniyle sık idrara çıkma, uykusuzluk, çarpıntı gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini belirten Dr. Keskin, "Günlük fiziksel aktivitelerin artırılması sindirim sistemin işini kolaylaştırır. Günlük yarım saat yürümek kilo alımını engellediğini gibi kalpdolaşım sistemi için birçok faydası da vardır" ifadelerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu
Bursa Beton, ramazan bayramını kutladı
YEREL HABERLER Bursa Beton, ramazan bayramını kutladı
Başkan Erdem’den bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den bayram mesajı
‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan Bayramında da devam ediyor
YEREL HABERLER ‘Askıda Su’ uygulaması yoğun ilgi üzerine Ramazan ...
Gemlik’te camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te camiler dezenfekte ediliyor
Esnafların maskesi belediyeden
YEREL HABERLER Esnafların maskesi belediyeden
“Gelecek bayramlar daha güzel olacak”
YEREL HABERLER “Gelecek bayramlar daha güzel olacak”
Nilüfer Belediyespor’da transfere devam
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da transfere devam
Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
YEREL HABERLER Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı
YEREL HABERLER Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da ...
Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da dolu yağdı
YEREL HABERLER Geçtiğimiz hafta sıcaklık rekoru kırılan Bursa'da ...
Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında
Mudanya ve Gemlik plajları ilçelere emanet
YEREL HABERLER Mudanya ve Gemlik plajları ilçelere emanet
Başkan Dündar’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan bayram mesajı
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerada (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik ...
Uludağ'da kar yağışı/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Uludağ'da kar yağışı/Ek Fotoğraflar
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin bahçesine daldı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin ...
Uludağ'a mayıs karı
YEREL HABERLER Uludağ'a mayıs karı
Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor
YEREL HABERLER Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor
Burkay; "Tüm gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Burkay; "Tüm gücümüzle üyelerimizin yanında olmayı ...
Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci yaralayan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Husumetlisine ateş ederken yol kenarındaki genci ...
Uludağ'da kar yağışı
YEREL HABERLER Uludağ'da kar yağışı
Salman : "Kucaklaşamasak da gönüllerimiz birdir”
YEREL HABERLER Salman : "Kucaklaşamasak da gönüllerimiz birdir”
Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X