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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl bayrama hazır

İHA

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Taban, İnegöl Belediyesi'nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğu mesajını verdi.

İnegöl bayrama hazır

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Taban, İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğu mesajını verdi.
Belediye Başkanı Alper Taban, bu gece 00.00’da başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi alınan tedbirler ile uygulamalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Belediye Encümen Salonunda yapılan açıklamada, "bayrama hazırız" mesajı verildi.
Alper Taban, çok özel ve önemli günlerden geçildiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Özellikle sokağa çıkma yasağı ile beraber hafta sonlarını evlerimizde geçirdiğimiz günlerden geçiyoruz. Salgınla birlikte de yeni öğretiler artık gündemimizde. Sosyal mesafeyi korumak, maske kullanmak gibi”
Süreci doğru yönettik
İnegöl'de salgın sürecinin doğru yürütüldüğünü söyleyen Başkan Taban, “Salgından dolayı hem hükümetimiz hem de yerelde belediyelerimizin örnek çalışmalar yaptı. Çok az sayıda vakaya sahibiz. Ancak bu bir rehavete sebep olmasın. Bulaşması çok kolay. Dikkati elden bırakmayalım. Yine bu gece 00.00’da başlayacak ve Salı gecesi 00.00’da sona erecek sokağa çıkma yasağında olabildiğince evimizde vakit geçirmeye, zorunlu olmadığımız hallerde dışarı çıkmayarak bu sürece katkı vermeye devam edelim.”diye konuştu.

İnegöl’de maske zorunlu hale geldi
Alınan kararla maske takmanın zorunlu hale getirildiğini ifade eden Taban, “Bursa özelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehrimizde de 28 noktayı kapsıyor. Bunların içerisinde mahalle ve Pazar yerleri de bulunuyor. Maske kullanımı da zorunlu olacak. Vatandaşlarımız maskeleri belediye binamızdan, ek hizmet binalarımızdan tedarik edebilirler. Aynı zamanda kısıtlamanın olduğu günlerde de bu binalarımızdan güvenlik noktalarından tedarik edebilirler.” dedi.

"Hangi işletmeler açık olacak?"
4 gün boyunca açık olacak işletmeler hakkında bilgi veren Taban, “Kısıtlamanın olduğu günlerde fırınlar açık olmaya devam edecek. Nöbetçi fırınlar şeklinde bir düzenleme yapıldı. Bu bilgileri de 153 hatlarımızdan alabilirsiniz. Eczanelerimiz zaten açık olmaya devam edecek. Yine lokanta ve restaurant tarzı işletmeler paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Akaryakıt firmaları yine nöbetçi şekilde hizmet vermeye devam edecek. İçme suyu, mutfak tüpü, gazete dağıtımı yapan şirketler de hizmetlerini sürdürecek. Sahipsiz hayvanlarla alakalı genelgelerde uygulamalar mevcut. Kapınızın önündeki ihtiyaç sahibi bir hayvanı besleyebiliyorsunuz. Ancak bisiklete atlayıp kilometrelerce öteye gitmek anlamına gelmiyor bu. Ayrıca Hayvan Barınağımız bu süreçte görevine devam ediyor. Sahipsiz hayvanların beslenmesi noktasında faaliyetler devam ediyor. Şehrimizde nöbetçi olarak elektrik firması, televizyon tamiratı gibi, beyaz eşya servisleri gibi nöbetçi firmalar ilgili odlar tarafından belirleniyor. Bunlar da bizlere bildiriliyor. 153 hatlarımızdan bilgi alabilir vatandaşımız. Televizyonunuz veya bir beyaz eşyanız bozulduğunda nöbetçi firmalara ulaşabilirsiniz.” diye konuştu.

"Belediye hizmetleri aksamadan devam edecek"
Hizmetlerin aksamadan devam edeceğini kaydeden Taban, “Belediye hizmetlerimiz noktasında da hem sokağa çıkma yasağı sürecinde hem de bayram süresince ekiplerimiz tam zamanlı olarak sahada çalışmaya devam ediyorlar. Mezarlıklarımıza sokağa çıkma yasağından dolayı ziyaret yapılamayacak. Fakat burada pozitif ayrıcalık şehit ailelerimize yapıldı. Genelgede bu şekilde yayınlandı. Onlar ziyaret edebilecek. Mezarlık ziyareti noktasında bizler de, jandarma ve emniyet teşkilatı da şehit ailelerimize yardımcı olacaklar. Mezarlıklarımızın bakımlarını da arkadaşlarımız rutindeymişiz gibi devam ettiriyorlar. Yine tüm birimlerimizde icapçı arkadaşlarımız hazır vaziyette olacaklar.” dedi.

"Bayram öncesi kaldırımda satışa izin yok"
Taban, “Esnaf işletmelerimize biz her bayramda kaldırım işgaline müsaade etmememize rağmen pozitif ayrımcılıkla yaklaşıyorduk. Ancak salgından dolayı özellikle ramazan başında başlayan tatlı satışı yapılan işletmelere izin vermemiştik. Yine aynı şekilde esnaflarımızın da bayram öncesinde sadece işyerleri içerisinde bu hizmetleri yapmaları uygun görüldü.”ifadelerini kullandı

Temizlik hizmetleri devam ediyor
Taban, temizlik hizmetlerinin aksamadan devam edeceğine dikkat çekerek, “Temizlik İşleri personelimize çok teşekkür ediyorum. Hiç ara vermeden ve tamamen mesai ile çalışan en önemli birimlerden bir tanesi. Bir boşluğu olmayan birimlerimizden. Sürekli aynı döngüde ve mesai temposuyla devam ediyorlar. Şu anda da bayram temizlikleri yapılıyor, ekstra çöpler çıkabiliyor. Bunlarla ilgili talep, öneri, istek, şikayet ne varsa bunları 153 hatlarımıza bildirmelerini rica ediyorum. Dışarıda kötü görüntü oluşmasını istemiyoruz.” diye konuştu

El birliği ile atlatacağız
Taban sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreç içerisinde belki sofralarda buluşamadık ama ekmeğimizi paylaşmaya çalıştık. Yine camilerimize gidemedik ama dualarda birbirimize ortak olduk, dualarda buluşmaya çalıştık. Büyüklerimizle bir arada olamadık ama belki onların ihtiyaçları olan konuları çözmeye çalışarak faydalı olmaya gayret ettik. Bu süreçleri el birliği ile atlatacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Allah’ın izniyle sürecin de Türkiye ortalamasında güzel gittiğini görüyoruz ama bir rehavet oluşmasını da istemiyoruz. Lütfen sağlığımızı koruyalım. Ben tüm ilçe halkımızın ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Rabbimin yeni bayramlara ulaştırmasını temenni ediyorum.”

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