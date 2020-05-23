Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki polisin zehir tacirlerine yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslar yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri'nin takibe aldığı Fırat B. (30) ve M.U.(26)'nun Hamidiye ve Tabaklar Mahallerinde bulunan ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet pipe ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şahıslara uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Fırat B. (30) tutuklanırken, M.U.(26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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