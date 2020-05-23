Karacabey’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.<br>Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Fırat B. (30) ve M.U.'nun (26) Hamidiye ile Tabaklar Mahalleri'nde bulunan evlerine operasyon yaptı. 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet pipe ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat B. (30) tutuklanırken, M.U.(26) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-23 18:27:17<br>
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