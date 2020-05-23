Sokakta top oynayanlar 'mobese'den tespit edildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, top oynayan 4 kişi, polis ekiplerince mobeseden tespit edildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 2326 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu kapsamda tedbirlerini artıran İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanını mobese ile izlemeye aldı. Ekipler, mobeseden yapılan kontrollerde 4 kişilik grubun sokakta top oynadığını tespit etti. Ekipler, harekete geçerek gençlerin bulunduğu yere gitti. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 150´şer TL ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-23 22:55:59<br>

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