Göğsüne top çarpan mevsimlik işçi öldü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, futbol oynarken göğsüne top çarpan mevsimlik işçi Abit Yüksel (45), hayatını kaybetti.<br>Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik işçi Abit Yüksel, çadır kentte arkadaşlarıyla birlikte futbol oynarken, göğsüne top çarptı. Yüksel, bir anda yere yığıldı. Otomobille hastaneye götürülen Yüksel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-24 09:33:20<br>

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