Bursa'da çıkan yangın bir evi küle çevirdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Bursa'da meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi Durak Sokakta bulunan Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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