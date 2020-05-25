Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşayan Fahrettin Altınsoy (58), evinde ölü bulundu.<br>İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak´ta bulunan bir apartmanda oturanlar, Fahrettin Altınsoy´a ait daireden kötü kokular geldiğini fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen ekipler, yalnız yaşayan Altınsoy´un zilini çaldı. Kapı açılmayınca çağrılan çilingir yardımıyla eve giren ekipler, evin salon kısmında Altınsoy´un cansız bedenine ulaştı.<br>Altınsoy´un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-25 09:45:19<br>
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