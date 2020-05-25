Bayramlarda binlerce çocuğu ağırlayan lunapark sessizliğe gömüldü

O bölgelerde sağanak devam ediyor!

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Bursa’da her bayram binlerce çocuğun bayram harçlıklarını harcayarak eğlendiği lunapark bu bayram boş kaldı.

Her bayram binlerce çocuk ve ailesinin ziyaret ederek eğlenceli dakikalar geçirdiği lunapark bu bayram korona virüsü tedbirleri kapsamında boş kaldı. Rengarenk oyuncaklarda çocuk çığlıkları Ramazan Bayramı’nda sessizliğe gömüldü. Dönme dolaptan, çarpışan arabalara, gondoldan, atlı karıncaya, eğlenceli trenden salıncaklara kadar birçok oyuncak bu bayram çocuklardan uzak kaldı.

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