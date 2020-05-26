Barış Ermiş'ten TOFAŞ'a veda

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ Spor Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Barış Ermiş, 5 yıldır forma giydiği Bursa ekibinden ayrıldığını açıkladı.<br>Barış Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:<br>"Değerli TOFAŞ ailesi,<br>2015 yılından bu yana formasını giydiğim TOFAŞ'tan ayrılma kararı aldığımı duyurmak istiyorum.<br>Türkiye Basketbol Ligi´nden, 7Days EuroCup çeyrek finaline uzanan bu 5 yıllık süreç sonunda kontratımın da sona ermesiyle aldığım bu kararı açıklarken, böyle bir camianın ve projenin içerisinde bulunmaktan her zaman onur ve gurur duyacağımı belirtmek isterim.<br>Birlikte çalışmaktan çok büyük zevk duyduğum değerli antrenörüm Orhun Ene başta olmak üzere, 5 yıl boyunca tüm sevinçleri ve üzüntüleri birlikte paylaştığımız teknik ve idari ekibimize, yöneticilerimize, kulüp çalışanlarımıza; bizlere desteğini esirgemeyen Bursalı basketbolseverlere, TOFAŞ kurumuna ve Bursa´daki dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-26 10:23:29<br>
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