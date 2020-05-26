Sokak kısıtlamasında ilginç kaza Bursa'da hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir kaza yaşandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada sürücü hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım istikametinden Osmangazi istikametine gitmekte olan İ.S (32) idaresindeki 34 ANB 369 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince B.B idaresindeki 16 NPL 75 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, İ.S idaresindeki araç ise hurdaya döndü. Araç çekici ile otoparka götürüldü.

Trafik polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.