Yankı Yemek'ten ücretsiz covid danışmanlığı

Bursa’da hazır yemek& catering sektörünün öncü firması Yankı Yemek A.Ş, işyeri yemekhanelerinin covid19’a uygun hale getirilmesi için talep eden firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Çalışmayı sosyal sorumluluk projesi olarak uygulamaya başlayan Yankı Yemek A.Ş, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti de veriyor.

İki aylık yoğun bir mücadele ile yeni tip korona virüs salgınını kontrol altına alan Türkiye, sosyal ve ekonomik yaşamı yeniden canlandırmaya yönelik yavaş ve kontrollü normalleşme adımları atıyor. Ancak, sosyal yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin hiçbir şekilde eskisi gibi sürdürülemeyeceği gerçeği, her iki alanda da yeni kuralları beraberinde getiriyor. Kuşkusuz yeni kurallar ve uygulamaların belirleyici olduğu sektörlerin başında, ana ham maddesi gıda olan endüstriyel yemek sanayisi geliyor.

Bursa’da hazır yemek ve catering sektöründe faaliyet gösteren Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, firma olarak müşterilerine sosyal sorumluluk projesi kapsamında ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattıklarını söyledi. Coşkun Dönmez, hazır yemek sanayi olarak zaten hijyen ve sanitasyon şartlarına ve kaliteli üretime çok önem verdiklerini söyledi. Dönmez, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle maliyetleri çok artırsa da ilave yeni tedbirleri yaşama geçirdiklerini de belirtti.

Sektör olarak salgın döneminde, salgın sonrası için ciddi hazırlıklar yaptıklarına dikkat çeken Coşkun Dönmez, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte iş ortaklarını yeni sürece hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti vermeye başladıklarını bildirdi. Kontrol altına alınmasına rağmen salgın riskinin devam ettiğini, bu yüzden salgının tamamen bitmesine kadar çok titiz davranmak zorunda olduklarına dikkat çeken Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Dönmez verdikleri danışmanlık hizmeti konusunda da şu bilgileri aktardı:

“İş yeri sahipleri veya yöneticileri işletmelerindeki yemekhanelerin covid19 salgınına karşı uygun olup olmadığını öğrenmek için bize başvurabilirler. Talepte bulunan firmalara uzman personelimizi gönderiyoruz. Yemekhanelerde inceleme yaparak, varsa eksikleri konusunda bilgi veriyor ve salgına karşı uygulanacak tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yankı Yemek Sanayii olarak sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak böyle bir hizmet başlattık."

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