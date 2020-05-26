Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı´nda sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu durum trafik kazalarında da kendisini gösterdi. Yurt genelinde, son 13 Ramazan Bayramı´nda en düşük kaza ve can kaybının gerçekleştiği dönem yaşandı.<br>Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında, Ramazan Bayramı´nda da sokağa çıkma yasağı devam etti. Yurdun dört bir yanında yollar boş kalırken, trafik de önemli ölçüde azaldı. Ramazan Bayramı´nın kutlandığı dönemlerde ise trafik kazaları sıklıkla görülürken, sokağa çıkış yasağının etkisiyle bu dönem geçmiş yıllara kıyasla kazalarda önemli bir azalma gözlemlendi, ayrıca hayatını trafik kazası sebebiyle kaybedenlerde düşüşe rastlandı.<br>Emniyet kaynaklarına göre, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen kazalarda 83 kişi yaşamını yitirirken, 868 kişi yaralanmıştı. Ramazan Bayramı nedeniyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde ise yurt genelindeki kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 100´e yakın kişi yaralandı. Bursa´da da Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresi boyunca merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 10 kaza meydana gelirken; bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.<br>Sokağa çıkış yasağına karşın Ramazan Bayramı´nda trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alırken, bayram tatili boyunca toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulundu. 16 ilde helikopter ve 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. 78 ilde 767 (polis 420/ jandarma 347) adet maket trafik aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü sağlanmış şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Ayrıca yollarda seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.<br>Son 13 yıllık süreçte Ramazan Bayramı tatil dönemleri süresinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı şöyle sıralandı;<br>2008 127 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı.<br>2009 69 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.<br>2010 83 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 kişi yaralandı.<br>2011 116 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 498 kişi yaralandı.<br>2012 34 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 824 kişi yaralandı.<br>2013 57 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 179 kişi yaralandı.<br>2014 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 163 kişi yaralandı.<br>2015 77 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 353 kişi yaralandı.<br>2016 129 kişi hayatını kaybetti, 471 kişi yaralandı.<br>2017 69 kişi hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı.<br>2018 58 kişi hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.<br>2019 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi yaralandı.<br>2020 33 kişi hayatını kaybetti, 100´e yakın kişi yaralandıDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-26 16:59:28<br>
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