Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı´nda sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu durum trafik kazalarında da kendisini gösterdi. Yurt genelinde, son 13 Ramazan Bayramı´nda en düşük kaza ve can kaybının gerçekleştiği dönem yaşandı. Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında, Ramazan Bayramı´nda da sokağa çıkma yasağı devam etti. Yurdun dört bir yanında yollar boş kalırken, trafik de önemli ölçüde azaldı. Ramazan Bayramı´nın kutlandığı dönemlerde ise trafik kazaları sıklıkla görülürken, sokağa çıkış yasağının etkisiyle bu dönem geçmiş...

Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle Ramazan Bayramı´nda sokağa çıkma yasağı uygulanırken, bu durum trafik kazalarında da kendisini gösterdi. Yurt genelinde, son 13 Ramazan Bayramı´nda en düşük kaza ve can kaybının gerçekleştiği dönem yaşandı.<br>Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında, Ramazan Bayramı´nda da sokağa çıkma yasağı devam etti. Yurdun dört bir yanında yollar boş kalırken, trafik de önemli ölçüde azaldı. Ramazan Bayramı´nın kutlandığı dönemlerde ise trafik kazaları sıklıkla görülürken, sokağa çıkış yasağının etkisiyle bu dönem geçmiş yıllara kıyasla kazalarda önemli bir azalma gözlemlendi, ayrıca hayatını trafik kazası sebebiyle kaybedenlerde düşüşe rastlandı.<br>Emniyet kaynaklarına göre, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen kazalarda 83 kişi yaşamını yitirirken, 868 kişi yaralanmıştı. Ramazan Bayramı nedeniyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağı döneminde ise yurt genelindeki kazalarda 33 kişi hayatını kaybetti, 100´e yakın kişi yaralandı. Bursa´da da Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresi boyunca merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 10 kaza meydana gelirken; bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.<br>Sokağa çıkış yasağına karşın Ramazan Bayramı´nda trafik ekipleri denetimlerini sürdürdü. Günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görev alırken, bayram tatili boyunca toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulundu. 16 ilde helikopter ve 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. 78 ilde 767 (polis 420/ jandarma 347) adet maket trafik aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü sağlanmış şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Ayrıca yollarda seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.<br>Son 13 yıllık süreçte Ramazan Bayramı tatil dönemleri süresinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı şöyle sıralandı;<br>2008 127 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı.<br>2009 69 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 254 kişi yaralandı.<br>2010 83 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 kişi yaralandı.<br>2011 116 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 498 kişi yaralandı.<br>2012 34 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 824 kişi yaralandı.<br>2013 57 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 179 kişi yaralandı.<br>2014 63 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 163 kişi yaralandı.<br>2015 77 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 353 kişi yaralandı.<br>2016 129 kişi hayatını kaybetti, 471 kişi yaralandı.<br>2017 69 kişi hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı.<br>2018 58 kişi hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.<br>2019 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi yaralandı.<br>2020 33 kişi hayatını kaybetti, 100´e yakın kişi yaralandıDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-26 16:59:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı
YEREL HABERLER Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can ...
Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl Belediye Başkanı sahip çıktı
YEREL HABERLER Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl ...
İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı
Bayramda çalışanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Bayramda çalışanlar unutulmadı
Pandemide örnek oldu, Bilim Kurulları yaygınlaşmalı teklifi geldi İnsan ve Akademi Platformu Başkanı Metin Türk: "Bağımsız Bilim Kurulları ekonomi, eğitim ve tarım alanında da kurulmalı" "Sağlık Bakanı'nın başkanlığında oluşturulan Sağlık Bilim Kurulu, kamu yönetiminde bilimin ve bilmenin, ehliyet ve liyakatın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi"
YEREL HABERLER Pandemide örnek oldu, Bilim Kurulları yaygınlaşmalı ...
(Özel) Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi Bir mağazanın müdürü yüksek prim alabilmek için fire ürünleri düşük gösterdi, tazminatsız kovuldu Uyanık müdüre Yargıtay'dan da kötü haber geldi
YEREL HABERLER (Özel) Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi Bir ...
Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru
Son 12 yılın en kazasız bayramı Kısıtlamaya rağmen 33 can 2020 Ramazan Bayramı bu özelliği ile tarihe geçti
YEREL HABERLER Son 12 yılın en kazasız bayramı Kısıtlamaya rağmen 33 ...
Sokağa çıkan 20 yaş altı nelere dikkat etmeli Korona virüs sürecinde sokağa çıkan 20 yaş altının dikkat etmesi gereken konular
YEREL HABERLER Sokağa çıkan 20 yaş altı nelere dikkat etmeli Korona ...
Mudanya Belediyesi ekipleri bayramda da görev başında
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ekipleri bayramda da görev başında
Yankı Yemek'ten ücretsiz covid danışmanlığı
YEREL HABERLER Yankı Yemek'ten ücretsiz covid danışmanlığı
Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü Bursa’da çocuklar hayal ediyor, büyükler gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen çocuğa ...
Sokak kısıtlamasında ilginç kaza Bursa'da hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında ilginç kaza Bursa'da hurdaya ...
Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor
(Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği Bursa’da sahibinden kurtulan at şehir merkezindeki cadde ve sokakları arşınladı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği Bursa’da ...
Nilüfer'de bayram mesaisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de bayram mesaisi
Başkan Özkan, bayramda da boş durmadı
YEREL HABERLER Başkan Özkan, bayramda da boş durmadı
Haşere ve kemirgenle Yıldırım mücadele
YEREL HABERLER Haşere ve kemirgenle Yıldırım mücadele
DOSABSİAD YES isbirligi ile Avrupa pazarini yeniden fethetmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER DOSABSİAD YES isbirligi ile Avrupa pazarini ...
Türk Kızılay Bursa, sessiz bayramda umudun sesi oldu
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa, sessiz bayramda umudun sesi oldu
Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri ...
(Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı Zeytin ilaçlarken bulduğu sikkeyi müzeye teslim etti
YEREL HABERLER (Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı Zeytin ...
Cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sevgililerin talebi reddedildi
YEREL HABERLER Cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle bir kişiyi ...
(Özel) Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER (Özel) Bayramda evde kalan çocuklar teraslarından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X