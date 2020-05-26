Bursa'da pandemide yollar yenilendi

Bursa'da trafik yoğunluğu yüzünden yıllardır bakımları yapılamayan yollar, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yenilendi. Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddelere adeta hayat verdi. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 11 Nisan'dan itibaren hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasını tarihi bir fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin mümkün olmadığı tüm ana arterlerde başlattığı asfaltlama çalışmalarını arife ve bayram günlerinde de sürdürdü. Son 6 haftalık periyotta Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Namazgah, İpekçilik ile GökdereAcemler arasında yıllardır bakımları yapılamayan yollar sil baştan yenilendi. Geçtiğimiz hafta sonu MerinosGökdere arası geliş istikameti, yenilenen Ankara yolunun aynı güzergahtaki gidiş istikameti de bayram tatili boyunca devam eden çalışmalarla Bursa’ya yakışır bir hale getirildi. Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde yapılan çalışmalarla bugüne kadar 28 kilometrelik güzergah yaklaşık 80 bin ton asfalt dökülerek sil baştan yenilendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem sosyal hizmetler hem de rutin belediyecilik anlamında iyi bir sınav verdiklerini söyledi. Büyükşehir olarak salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon ve süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara sosyal yardım konularına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Ancak sağlık açısından alınan tüm tedbirlere rağmen hayat tüm hızıyla devam ediyor. Bu nedenle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarını çok iyi değerlendirip, yıllardır müdahale edilemeyen ana arterleri sil baştan yeniledik. Bu süreçte normalde aylarca sürecek çalışmaları gece gündüz çalışarak kısa sürede tamamladık. Ekiplerimiz büyük emek harcadı ancak emeklerimize değdi. Ben bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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