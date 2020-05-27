Bursa'da son dakika cezası Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezayı yediler Yasağın bitmesine yarım saat kala yakanladılar, ikisi cezaevinden izinli çıkan 3 kafadara 9 bin 450 lira ceza kesildi

Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Olay, sokak kısıtlamasına yarım saat kala Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak 3 arkadaş ve bir kişi araçlarıyla Altıparmak Caddesinde ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa çıkma izni olmayan 3 arkadaşa toplamda 9 bin 450 lira kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin neden sokağa çıktınız sorusu üzerine, ' Abi cezaevinden dört günlük izine çıktık. Keşke çıkmaz olaydık. Çok pişmanız'' şeklinde cevap verdiler.

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