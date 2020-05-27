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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

DHA

Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)RAMAZAN Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa´da kısıtlamanın bitmesine dakikalar kala dışarı çıkan vatandaşlara ceza yağdı. Ceza yazılan Cemil G., "Geceleri dışarı çıkmaktan keyif alıyorum" dedi.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı.<br>SİGORTASIZ ARAÇLA KISITLAMAYI İHLAL ETTİ <br>Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde 01 BUA 80 plakalı aracı durdurdu. Ekipler, sürücü Lokman E. ve yanında bulunan Naim T.´nin izin belgesi ve otomobilin de sigortasının olmadığını tespit etti. İhlalde bulunan iki kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282´nci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer TL idari para cezası yazdı. Otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. <br>`GECELERİ SOKAĞA ÇIKMAKTAN KEYİF ALIYORUM´<br>Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yarım saat kala ekipler, İnönü Caddesi üzerinde Rıfat Ü. idaresindeki 16 SDJ 36 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Rıfat Ü. ile birlikte otomobilde bulunan Hüseyin E., Ferdi E. ve Cemil G.´nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada cezanın eve gönderileceğini öğrenen Rıfat Ü. "Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar" dedi. Cemil G. ise "Geceleri sokağa çıkmaktan keyif alıyorum" diye konuştu. 4 arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira ceza kesildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİRİsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-27 00:21:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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