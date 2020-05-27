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Bursa'da 8 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korona virüs görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi

Kıymet Sokak No: 3/5, No:2/3, No:7/1, No:10, No:11/5, No:4/1, No:4 ve No:9 ’da karantina altına alınan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 14 günlük karantina sürecini tamamladı.

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