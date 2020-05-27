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80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler Bursa'lı Mahmuriye Ninenin devlet sevgisi duygulandırdı

İHA

80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler Bursa'lı Mahmuriye Ninenin devlet sevgisi duygulandırdı

Korona virüs sürecinde hükümetin 65 yaş üstü vatandaşlara yaptığı desteklerden övgüyle bahseden 80 yaşındaki Mahmuriye Aktaş anlattığı yaşam hikayesiyle de duygulandırdı.
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Mahallesinde yalnız başına hayatını sürdüren 80 yaşındaki Mahmuriye Aktaş kendisini ziyaret eden İznik Belediyesi ekiplerine yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Yaşlı kadın özellikle korona virüs sürecinde hükumetin 65 yaş üstü vatandaşlara yapmış oldukları destekleri şu sözleriyle dile getirdi. “Allah bu virüsü bir an önce ülkemizden defetsin. Devletimiz çaresini buldu artık virüs azalıyor. Yaşlılara da bakıyor devletimiz Allah razı olsun. Yaşlı aylıklarımızı kapımıza kadar getiriyorlar. Bin lira bayram paralarımızı evlerimize kadar getirdiler. Devletimiz sağolsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik görevlilerimizden Allah razı olsun. İsteklerimizi ayağımıza kadar getirerek bizleri mutlu ediyorlar” dedi.
'' Türkiye Cumhuriyeti benim çocukluğumda çok fakirdi ''
1940’lı yıllardaki imkanlarla şimdiki imkanları kıyaslayan Aktaş, '' Türkiye Cumhuriyeti benim çocukluğumda çok fakirdi. Çok zor yıllar geçirdik. Ne araba gördük, ne taksi. Ben 4 yaşımdayken annem ölmüş.O zaman doktorlar yok, arabalar yok.At arabasıyla doktora götürürken apandisi patlamış, kanı zehirlenmiş.Annemi hiç tanımıyorum. 2 yetim büyüdük biz. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın” dedi.
'' Okumayı çok istedim ''
En mutlu anlarının okula başladığı yıllar olduğunu belirten İznikli Mahmuriye Nine “ Hoplaya zıplaya giderdim, kıvanç duyardım okula gitmekten. Okumak istedim ben. Öğretmenim babamı çağırdı. Kızınızın kafası çok çalışıyor dedi öğretmenim babama. Ama okuyamadık.” diye belirtti.
Ziyaret sonrasında ekipler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın hediyesini Mahmuriye Aktaş’a takdim ederek, isteklerini de bir bir not ettiler.

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