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Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu Ali Özkan, 13 km’lik sahil yürüyüşüyle Karacabey’in doğal zenginliklerine dikkat çekti

İHA

Başkan Özkan’dan “Türkiye’nin en uzun sahilleri” vurgusu Ali Özkan, 13 km’lik sahil yürüyüşüyle Karacabey’in doğal zenginliklerine dikkat çekti

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hem ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek hem de uzun sahillerine vurgu yapmak için yazlık tatil beldesi Yeniköy’den Dalyan Gölü kıyılarına kadar, kum zeminde 13 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,5 saat yürüyüşün sonunda Başkan Özkan, herkesi bölgenin güzelliklerini keşfetmeye davet ederken, ‘Türkiye’nin en uzun sahilleri’ vurgusunu yaptı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin sahil kıyılarında önceki gün yaptığı uzun yürüyüşle hem Karacabey’in doğal güzelliklerine dikkat çekti hem de sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturdu. Başkan Özkan, ilçenin Marmara Denizi kıyısında yer alan tatil beldesi Yeniköy sahillerinden, Kocaçay Deltası’nın uç noktasına kadarlık mesafede, 3,5 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu süreçte Özkan, toplam 13 kilometrelik bir parkuru tamamlamış oldu.
Kilometrelerce uzunlukta doğa harikası
Yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada Özkan, “Yeniköy, sahilleri ile ünlü bir turizm beldemiz. Biz de 13 kilometrelik bir yürüyüşün ardından, tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği noktaya geldik. Bir tarafta birçok derenin birleştiği Kocaçay, diğer tarafta Marmara Denizi. Adeta doğa harikasındayız. Ve burası Türkiye’nin en uzun sahilleri. Birçok vatandaşın araçla bile gelmediği noktaya, bizler dikkat çekmek amacıyla yürüyerek gelmek istedik. Çünkü gidemediğimiz yer bizim değildir” dedi.
Sağlık turizmi için de potansiyel
İnsanların tatil anlayışının son yıllarda değişmeye başladığını ve sağlık turizminin her geçen gün önemini artırdığını ifade eden Özkan, “Bildiğiniz gibi tüm dünyada korona virüsle mücadele ediliyor. Artık tatil anlayışlarımız da değişiyor. Biz de değerli vatandaşlarımızı, sosyal mesafenin çok rahatlıkla uygulanabileceği kilometrelerce uzunluktaki Yeniköy sahillerine davet ediyoruz. Burada hem tatilin, denizin tadını çıkararak hem de sağlıklı bir şekilde bu aktiviteleri gerçekleştirerek hayatlarını idame ettirebilirler. Gerçekten çok güzel, uzun sahillerimiz var. Ve tüm bunlar Longoz Ormanlarının, Ihlamur Ormanlarının kıyısında. Dünyada son yıllarda sağlık turizmi ön plana çıkıyor. İnşallah sağlık turizmi noktasında da buralar, keşfedilecek mekanlar olacak. Ve hayat normale döndükten sonra herkesi, Allah’ın bizlere lütfu olan bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum’’ dedi.
Öte yandan Başkan Özkan, yürüyüş esnasındaki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında da paylaşırken, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

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