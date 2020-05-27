Tarihi surların dibinde lastik yaktılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet İNAN/İZNİK,(BURSA),(DHA)BURSA´nın İznik ilçesinde bulunan Bizans dönemi tarihi surların yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından lastik yakıldı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın sonrası soruşturma başlatıldı.<br>Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bursa´nın İznik ilçesinde sahil yolunda bulunan 1800 yıllık Bizans dönemi surlarda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından surların dibinde lastik yakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine emniyet ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Tarihi burcun dibinde yanan kamyon lastiği, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Mehmet İNAN<br>2020-05-27 14:01:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.