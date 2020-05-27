İznik’te yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın İznik ilçesinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Boyalıca Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Boyalıca’da öğleden sonra başlayan yağmur bir müddet sonra şiddetini artırırken, Atatürk Caddesi göle döndü. Yağmur sebebiyle sürücüler kontrolü şekilde geçerken, yayalar zor anlar yaşadı.
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