Yol ortasında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - AFYONKARAHİSAR

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<br>Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde Turan Aydın (60), yol ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.<br>Olay, Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen Turan Aydın, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen Aydın kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-05-27 17:23:06<br>

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