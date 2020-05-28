BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyayı etkisi altına alan ve aktif eğitimöğretim sürecini sonlandıran Covid19 salgını nedeniyle hizmete açtığı ekütüphane uygulamasında önemli bir rekora imza attı.

BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından abone olunarak öğrenci ve akademisyenlerin hizmetine sunulan, elektronik kaynaklara (edergi, ekitap, etez vb.) uzaktan erişim için sunulan ekütüphane web portalı salgın sürecinde kullanım rekoru kırdı. Üniversite tarafından 2016 yılında hizmete açılan http://ekutuphane.uludag.edu.tr kampüs dışı erişim sistemi, birebir eğitimlerin sonlandırılmasının ardından mart ve nisan aylarında en yüksek kullanım oranlarına ulaştı. Eğitimöğretimin uzaktan devam ettirilmesi nedeniyle uygulamaya alınan kampüs dışı erişim sistemi sayesinde BUÜ’lü öğrenci ve akademisyenler evlerinden ekaynaklara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabildiler. Salgın öncesinde de yoğun olarak kullanılan platform eğitime ara verilen dönemde de kesintisiz hizmet vermeye devam etti.

Uzaktan eğitim ekütüphane ile devam etti

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, basılı kaynaklarına erişilemeyen ve kütüphanelerin fiziki olarak kullanılamadığı bu dönemde özellikle akademisyenler tarafından platform içerisindeki ekaynaklardan (ekitap, edergi, makale, tez) öğrencilere ödev vermeye devam edildi. Daire Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde 2016 yılında uygulamaya açılan sistemin aynı yılın Nisan ayında sadece 12 girişin yapıldığını vurgulayarak, bu rakamın 2020 mart ayında 12 bin 510, nisan ayında ise 19 bin 962 sayısına çıktığı bilgisini paylaştı. Başkanlık, 2016 yılının aynı aylarında sadece 17 kaynak inceleme sayısının bulunduğuna işaret ederek, bu rakamın 2020 mart ayında 19 bin 979, nisan ayında da 31 bin 584 olduğunu belirtti. Daire Başkanlığı, sisteme kayıt sayılarının da sadece Nisan ve Mayıs aylarında toplam 2 bin 543’e ulaştığını bildirdi.

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