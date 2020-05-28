Sayıştay denetiminde bu yıl da sonuç değişmedi

Mudanya Belediyesi’nin 2019 yılına ait denetim raporu Sayıştay Başkanlığı’nda incelendi. Belediyenin mâlî bütçesi, gelir ve giderlerine ilişkin yapılan denetlemede, kamu zararı oluşmadığı, iş ve işlemlerde kanunlara uyulduğu belirtilirken Başkan Hayri Türkyılmaz, geride bıraktığı 6 yıllık hizmet süresi boyunca bütün denetimlerden tertemiz çıktıklarını söyledi.

Mudanya Belediyesi, Sayıştay Başkanlığı’nın 2019 yılına ilişkin denetim raporundan temiz çıktı. Mâlî rapor ve tablolarla, gelir, gider ve mallara ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemler ile bunlara ilişkin kayıt, defter ve belgeler üzerine denetim geçiren Mudanya Belediyesi’ne Sayıştay Başkanlığı tarafından kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyulduğu yönünde rapor verildi. Geride bıraktığı 6 yıllık hizmet süresi boyunca bütün denetimlerden tertemiz çıktıklarını kaydeden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’nın tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiğinin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Türkyılmaz, “Bir denetimden daha alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma ve denetimlerini tamamlayan müfettişlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.