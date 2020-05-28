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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı

DHA

Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir kadın, birlikte evde alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşının kafasında önce içki şişesi kırdı, ardından da bıçakladı. Olay sonrası kendisini odaya kilitleyen kadını polisler kapıyı açması için güçlükle ikna etti. Kadın götürüldüğü emniyette olayı hatırlamadığını söylerken, yaralı erkek arkadaşı hastanede tedaviye alındı.<br>Olay, Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Derya P. (34) erkek arkadaşı Engin G. (47) ile birlikte marketten içki aldı. İkili, Engin G.'ye ait eve giderek birlikte alkol alırken, bir süre sonra henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Derya P., sinirlenip elinde bulunan içki şişesini erkek arkadaşı Engin G.´nin kafasında kırdıktan sonra mutfağa gitti. Aldığı bıçakla geri dönen kadın, erkek arkadaşını karnından bıçakladı. Tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.<br>POLİS EKİPLERİ ŞAŞKINLIK YAŞADI<br>Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kendini odaya kilitleyen kadını görünce şaşkınlık yaşadı. Ev içerisindeki bulunan yatak odasına kendisini kilitleyen Derya P., ekiplere dışarı çıkmayacağını söyledi. Yaklaşık 15 dakika sonra polislerin ikna çabası sonuç verdi. Kapı kilidini açarak polise teslim olan Derya P., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Engin G. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.<br>`KENDİME GELDİĞİMDE KARAKOLDAYDIM´<br>Derya P., emniyette verdiği ifadesinde, "Engin ile buluşmak için sözleşmiştik. Marketten alkol aldıktan sonra evine gittik. Tartışmaya başladığımız anı ve tartışma sebebimizi hatırlamıyorum. Çok alkol içmiştik, kendime geldiğimde karakoldaydım" dedi. Derya P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-05-28 13:04:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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