Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi

İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesine mevsimlik tarım işçileri geldi.

Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesine mevsimlik tarım işçileri geldi.
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, pandemi sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin ilçeye gelmesinde emeği olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdem, bu salgın krizi döneminde sağlık ve gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Erdem, “Hepimizin bildiği gibi Karacabey’imiz tarım kenti. Yıllardır ülkemizin tarım ambarı olan ilçemiz üretimine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız, bizlere büyük kolaylık sağladı. Tarım işçileri gelmeseydi, ilçemizde üretim de zor günler yaşanırdı. Bu salgın sürecinde en çok endişe duyduğumuz konuların başında, mevsimlik tarım işçilerinin bölgemize gelememesiydi. Yaklaşık 6 bin mevsimlik tarım işçilerimizle elele vererek ekimlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ve yine halkımıza en kaliteli mahsulleri tarladan sofralara getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Koronavirüs sürecinde mevsimlik tarım işçilerimizin ilçeye getirilmesinde en başta hızlı hareket eden çiftçilerimize, yine aynı hızla hareket eden dayıbaşılarına teşekkür ediyorum. Yine bu zorlu dönemde koordineli olarak hareket ettiğimiz Bursa Valimiz Yakup Canbolat ve çalışma arkadaşlarına, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve çalışma arkadaşlarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Esra Uzun’a, Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem’e, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Arif Kadri Balcı ve tüm sağlık personeline, olağanüstü çalışmalarda bulunan Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Cemer Erken ile mesai arkadaşlarına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık ve tüm personeline, İlçe Emniyet Müdürümüz Sakıp Yalta’ya ve emniyet güçlerine, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya ve çalışma arkadaşlarına, her daim yanımda olan Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerime ve kıymetli muhtarlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıtadan aralıksız denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan aralıksız denetim
Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı Öğle arası şekerlemesinde hırsız şoku
YEREL HABERLER Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı Öğle arası ...
Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor
Para karşılığı anlaştığı kadını öldüren sanık: "Erkek gibi güçlüydü" Kadını öldüren sanık tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Para karşılığı anlaştığı kadını öldüren sanık: "Erkek ...
Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık
YEREL HABERLER Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık
Emniyet şeridinde bekleyen kamyoneti şarampole uçurdu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridinde bekleyen kamyoneti şarampole ...
Pandemi hizmete engel değil Büyükşehir’den İnegöl’e 102 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Pandemi hizmete engel değil Büyükşehir’den İnegöl’e ...
Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, ...
Nilüfer’de camiler ibadete hazır
YEREL HABERLER Nilüfer’de camiler ibadete hazır
Çarpışan araçlar takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çarpışan araçlar takla attı: 3 yaralı
Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi
YEREL HABERLER Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet ...
Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanık: Erkek gibi güçlüydü
YEREL HABERLER Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanık: Erkek gibi ...
Yeşil Yıldırım yolunda bir adım daha
YEREL HABERLER Yeşil Yıldırım yolunda bir adım daha
Osmangazi haşerelere karşı ilâçlandı
YEREL HABERLER Osmangazi haşerelere karşı ilâçlandı
AK Parti'li başkandan CHP'li Koyurga hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti'li başkandan CHP'li Koyurga hakkında suç ...
Bursa'da, 10 yıldır topraktan fışkıran kaynak suyu
YEREL HABERLER Bursa'da, 10 yıldır topraktan fışkıran kaynak suyu
Boyalıca’nın meşhur nâzende fasulyesi çıktı
YEREL HABERLER Boyalıca’nın meşhur nâzende fasulyesi çıktı
Sayıştay denetiminde bu yıl da sonuç değişmedi
YEREL HABERLER Sayıştay denetiminde bu yıl da sonuç değişmedi
MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar yapacağız
YEREL HABERLER MOSFED Başkanı Güleç: Sanal ticaret ve sanal fuarlar ...
Asırlık çınar devrildi Bursa'da 600 yıllık caminin bahçesindeki asırlık çınar devrildi
YEREL HABERLER Asırlık çınar devrildi Bursa'da 600 yıllık caminin ...
BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor kırdı
YEREL HABERLER BUÜ, kampüs dışı elektronik kaynak kullanımında rekor ...
Klasiklerin efendisi yüzüğü devrediyor
YEREL HABERLER Klasiklerin efendisi yüzüğü devrediyor
Gözü yaşlı annenin tek isteği oğlunun ilaçlarına ulaşabilmek
YEREL HABERLER Gözü yaşlı annenin tek isteği oğlunun ilaçlarına ...
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X