Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesine mevsimlik tarım işçileri geldi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, pandemi sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin ilçeye gelmesinde emeği olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdem, bu salgın krizi döneminde sağlık ve gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Erdem, “Hepimizin bildiği gibi Karacabey’imiz tarım kenti. Yıllardır ülkemizin tarım ambarı olan ilçemiz üretimine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız, bizlere büyük kolaylık sağladı. Tarım işçileri gelmeseydi, ilçemizde üretim de zor günler yaşanırdı. Bu salgın sürecinde en çok endişe duyduğumuz konuların başında, mevsimlik tarım işçilerinin bölgemize gelememesiydi. Yaklaşık 6 bin mevsimlik tarım işçilerimizle elele vererek ekimlerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ve yine halkımıza en kaliteli mahsulleri tarladan sofralara getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, “Koronavirüs sürecinde mevsimlik tarım işçilerimizin ilçeye getirilmesinde en başta hızlı hareket eden çiftçilerimize, yine aynı hızla hareket eden dayıbaşılarına teşekkür ediyorum. Yine bu zorlu dönemde koordineli olarak hareket ettiğimiz Bursa Valimiz Yakup Canbolat ve çalışma arkadaşlarına, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve çalışma arkadaşlarına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü Esra Uzun’a, Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem’e, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Arif Kadri Balcı ve tüm sağlık personeline, olağanüstü çalışmalarda bulunan Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Cemer Erken ile mesai arkadaşlarına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık ve tüm personeline, İlçe Emniyet Müdürümüz Sakıp Yalta’ya ve emniyet güçlerine, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya ve çalışma arkadaşlarına, her daim yanımda olan Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerime ve kıymetli muhtarlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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