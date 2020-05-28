Kiraz ağacından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı

'O günler çok özlendi'

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen mevsimlik işçi İsa Yaviloğlu (35), ağır yaralandı.<br>Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz hasadı için tarlaya giden mevsimlik işçi İsa Yaviloğlu, çıktığı kiraz ağacından dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yerde hareketsiz yatan Yaviloğlu'nu gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İsa Yaviloğlu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Yaviloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.<br>Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-28 19:35:44<br>

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