Serçelerin `ekmek kavgası´

<br>Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, serçelerin kendileri için bırakılan ekmek parçası için yaptıkları kavga, an be an görüntülendi.<br>Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi´ndeki bir bahçenin köşesine bırakılan ekmek parçasını gören serçeler, bölgeye üşüştü. Bu sırada ekmekten paylarını almaya çalışan serçelerden ikisi, kavga etmeye başladı. O anlar ise DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi. Kısa sürede ekmeği bitiren serçeler, daha sonra bahçeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir Gürhan ADANA<br>2020-05-29 10:17:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.