Bursasporlu Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursasporlu Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor

DHA

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu, "Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" dedi. TFF 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde devam eden Bursaspor´un ikinci kampı sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından, ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu. 'ÖNÜMÜZDEKİ...

Bursasporlu Shehu: Herkes hazır, futbola dönmeyi istiyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu, "Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" dedi.<br>TFF 1´inci Lig´in 29´uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde devam eden Bursaspor´un ikinci kampı sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından, ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursa temsilcisinde, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.<br>'ÖNÜMÜZDEKİ ZORLUKLARA HAZIRLANIYORUZ'<br>Sürecin herkes adına zorluk içerdiğine işaret eden 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, "Gerçekten çok zor bir periyot, herkes için çok zor bir süreç. Bir sporcu için de baktığınızda 2 ay neredeyse hiçbir şey yapmadan durmak kolay değil. Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zorluklara, önümüzdeki meydan okumalara birlikte hazırlanıyoruz" dedi.<br>'HERKES ÇALIŞIYOR'<br>Takım içindeki atmosfere dair de değerlendirmelerde bulunan Shehu, "Herkesin hazır olduğunu, istekli olduğunu görebiliyorum. Çok kısa süre oldu ancak hocalarımız da memnun, çünkü herkes çalışıyor ve elinden geleni vermeye çabalıyor. İdmanlardan önce de salonda çalışmalar oluyor, günde iki idmanımız var. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor" diye konuştu.<br>BİRLİK MESAJI VERDİ<br>Taraftara da mesaj veren futbolcu, "Taraftarımız, bizi desteklemeye devam etsin. Oyuncular olarak buradayız, hedefimizi biliyoruz, hedef için hep birlikte çalışıyoruz. Bursaspor´un Süper Lig´e dönmek zorunda olduğunu biliyoruz. Bu hedefimize ulaşacaksak taraftar ve oyuncular olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-29 10:43:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serçelerin `ekmek kavgası´
YEREL HABERLER Serçelerin `ekmek kavgası´
Özel Hayat'ta 5 bin 555'inci doğum
YEREL HABERLER Özel Hayat'ta 5 bin 555'inci doğum
Kiraz ağacından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kiraz ağacından düşen mevsimlik işçi ağır yaralandı
Osmangazi’de cuma namazı hazırlıkları Cami, park ve pazar alanları temizlendi
YEREL HABERLER Osmangazi’de cuma namazı hazırlıkları Cami, park ve ...
BUSKİ kimseyi mağdur etmeyecek
YEREL HABERLER BUSKİ kimseyi mağdur etmeyecek
Hırsızların hedefi bu kez caminin çay ocağı oldu
YEREL HABERLER Hırsızların hedefi bu kez caminin çay ocağı oldu
Araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı ...
Göle 70 bin yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Göle 70 bin yavru sazan bırakıldı
70 bin yavru sazan, İznik Gölü'ne bırakıldı
YEREL HABERLER 70 bin yavru sazan, İznik Gölü'ne bırakıldı
İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İlahiyatçı yazar Kavurmacı, son yolculuğuna uğurlandı
Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı Asker oğlu babasının cenazesine özel izinle geldi
YEREL HABERLER Mürşit Kavurmacı son yolculuğuna uğurlandı Asker oğlu ...
Mudanya enginarı sınırları aştı
YEREL HABERLER Mudanya enginarı sınırları aştı
Evinde ölü bulanan üniversiteli Burak, toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulanan üniversiteli Burak, toprağa ...
Gökhan Karadeniz için Galatasaray iddiası
YEREL HABERLER Gökhan Karadeniz için Galatasaray iddiası
Cuma namazı için maskeler hazır
YEREL HABERLER Cuma namazı için maskeler hazır
Zabıtadan aralıksız denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan aralıksız denetim
Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı Öğle arası şekerlemesinde hırsız şoku
YEREL HABERLER Uykudan kalkınca hayatının şokunu yaşadı Öğle arası ...
Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri Karacabey’e geldi
Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ'a mayıs ayında kar yağmaya devam ediyor
Para karşılığı anlaştığı kadını öldüren sanık: "Erkek gibi güçlüydü" Kadını öldüren sanık tahliyesini istedi
YEREL HABERLER Para karşılığı anlaştığı kadını öldüren sanık: "Erkek ...
Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık
YEREL HABERLER Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık
Emniyet şeridinde bekleyen kamyoneti şarampole uçurdu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Emniyet şeridinde bekleyen kamyoneti şarampole ...
Pandemi hizmete engel değil Büyükşehir’den İnegöl’e 102 milyon TL'lik yatırım
YEREL HABERLER Pandemi hizmete engel değil Büyükşehir’den İnegöl’e ...
Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, bıçakladı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşının kafasında içki şişesi kırıp, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X