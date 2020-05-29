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200 bin çiçek toprakla buluşuyor Osmangazi’de mevsimlik çiçek ekimi başladı Osmangazi çiçeklerle renklendi

İHA

Osmangazi Belediyesi, yaz döneminde 200 bin mevsimlik çiçek ekerek ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturacak.

200 bin çiçek toprakla buluşuyor Osmangazi’de mevsimlik çiçek ekimi başladı Osmangazi çiçeklerle renklendi

Osmangazi Belediyesi, yaz döneminde 200 bin mevsimlik çiçek ekerek ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturacak.
Osmangazi Belediyesi, yaz aylarında ilçeyi rengarenk bir görünüme büründürecek olan mevsimlik çiçeklerin dikimine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayları süresince 200 bin begonya ve sardunyayı toprakla buluşturacak İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere ekilen çiçekler ile Osmangazi şimdiden rengarenk bir hal alırken, vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı oldukça memnun.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’nin her tarafına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 200 bin begonya ve sardunyanın ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara ekilmesi için çalışma başlattık. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Osmangazi’nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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