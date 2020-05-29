Bursa'da kaçak mazot operasyonu

Bursa'da kaçak mazot satışı yapılan bir iş yerine yapılan 2 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirip merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi sitesindeki bir işyerine operasyon düzenledi.

2 bin litre kaçak akaryakıt üretildiği tespit edilirken, santrafiş olarak tabir edilen pompaya el konuldu. R.A. isimli şahıs hakkında da "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.