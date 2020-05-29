Çobanın kendine has üslubuyla anlattığı video, ilgi gördü

<br>Alper TÜYDEŞ/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde çobanlık yapan Yakup Sav'ın kuşlardan kendine has üslubuyla bahsettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.<br>Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde çobanlık yapan Yakup Sav, yaban hayata dair yapılan sohbette gözlemlerini paylaştı. Çoban Sav'ın kuşları kendine has üslubu ile anlatması ve o anlarda yaşadığı heyecanın yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. On binlerce etkileşim alan video, 100 bin izlemeyi de aştı. Vatandaşlar ise, çoban Sav'ın doğa sevgisine hayran kaldıklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Alper TÜYDEŞ<br>2020-05-29 13:06:07<br>
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