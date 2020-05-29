Bursa’nın en büyük kent parkında cuma namazında insan seli

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerde normalleşme süreci kapsamında ilk cuma namazı sosyal mesafe kuralına göre kılındı. Bursa’nın en büyük parkı olan 80 bin metrekarelik Hüdavendigar Kent Parkı'nda saf tutan cemaatin havadan görüntüsü insan selini andırdı.

İçişleri Bakanlığınca cami ve mescitlerde ibadet edilmesi yönünde 22 Mayıs 2020 tarihli genelgesi doğrultusunda Bursa’da da yaklaşık 2,5 ay sonra Cuma Namazı kılındı. Korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında alınan tedbirler normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yumuşatılmaya başlandı. Bu kapsamda 16 Mart’tan bu yana kapalı bulunan camiler ibadete açıldı. Bu kapsamda Bursa’da birçok cami avlusu, park ve bahçeler vatandaşlarla doldu taştı. İlk cuma namazı için 80 bin metrekarelik Hüdavendigar Kent Parkı'nda alınan tedbirlerle vatandaşlar, Cuma namazını eda etti.

Öte yandan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Cuma namazını 1.Murat Hüdavendigar Camisi'nde eda etti.

Vatandaşların sosyal mesafeye uyarak kıldığı cuma namazında cemaatin arası en az 1 metre olarak ayarlandı. Namaz öncesi I. Murad Hüdavendigar Camii’ne gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Alınan karar gereği 2,5 ay sonra cemaatle bir arada namaz kılınacak. Bizde gereken tedbirleri aldık. Dezenfekte ve mesafeleri ayarladık. İnşallah en kısa zamanda normal sürece döneriz” diye konuştu.

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