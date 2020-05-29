Nilüfer Belediyespor transferde hız kesmiyor

<br>Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yardımcı antrenörler Haluk Korkmaz ve Tamer Altay, istatistik antrenörü Emre Yanık ve geçen sezon İlbank forması giyen pasör Merve Tanıl ile sözleşme imzaladı.<br>Vestel Venus Sultanlar Ligi´nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle hem teknik hem de oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyespor´da baş antrenör Dehri Can Dehrioğlu´nun yardımcıları da belli oldu. Yeşil mavi beyazlı ekip, yardımcı antrenörlük görevlerine Haluk Korkmaz ve Tamer Altay´ı, istatistik antrenörlüğüne de Emre Yanık´ı getirdi. Daha önce de Nilüfer Belediyespor´da görev yapan Haluk Korkmaz, ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yeşilyurt Spor Kulübü gibi takımlarda çalıştı. Bulgaristan Milli Takımı ve Türkiye U20 Milli Takımı´nda da yardımcı antrenörlük yapan Korkmaz, görev aldığı takımlarla CEV Challange Cup, Golden European Ligi şampiyonlukları ve Milli Takım U19 Balkan Şampiyonluğu elde etti.<br>Geçen sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor´da yardımcı antrenör olarak görev yapan Tamer Altay da, 2016-2019 sezonları arasında da Nilüfer Belediyespor´da istatistik antrenörlüğünde bulunmuştu. Takıma yeni katılan istatistik antrenörü Emre Yanık da, antrenörlük kariyerine Nilüfer Belediyespor ile başladı.<br>MERVE TANIL YUVAYA DÖNDÜ<br>Nilüfer Belediyespor, oyuncu kadrosuna da pasör Merve Tanıl´ı transfer etti. Kariyerine Yeşilyurt´ta başlayan Merve Tanıl, TED Kolejliler, Çanakkale Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş ve son olarak İlbank forması giymişti. Tanıl, 2017-2018 sezonunda da Nilüfer Belediyespor´da ter dökmüştü.<br>Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, daha önce Sarah Wilhite, Fulden Uras, Emily Maglio, Yasemin Şahin Yıldırım, Willow Marie Johnson ve Merve Nezir´i kadrosuna katarken, Buse Kayacan ve Aybüke Özdemir´le de sözleşme yenilemişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-29 14:50:43<br>
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