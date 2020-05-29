Hayvan çiftliğinde çıkan yangında 300 bin TL'lik zarar oluştu

<br>Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çatı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, 300 bin TL'lik zarar oluştu.<br>Yangın, saat 13.00 sıralarında Karacabey'in Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, çiftlikteki 2 bin 400 hayvandan 110 büyükbaş, tahliye edildi. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftliğin çatısındaki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında güneş panelleriyle kaplı çatı kullanılamaz hale gelirken, 300 bin TL'lik zarar oluştu. Yangınla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN<br>2020-05-29 16:26:26<br>
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