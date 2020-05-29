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Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek Başkan Aktaş "İyi ki varlar" dedi, sağlık ve eczane çalışanlarına ulaşım desteğini 30 Haziran'a uzattı.

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Mayıs ayı sonuna kadar olan sağlık ve eczane çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hizmeti 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek Başkan Aktaş "İyi ki varlar" dedi, sağlık ve eczane çalışanlarına ulaşım desteğini 30 Haziran'a uzattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Mayıs ayı sonuna kadar olan sağlık ve eczane çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hizmeti 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Salgın sürecinin süper kahramanları sağlık ve eczane çalışanlarımız için ne yapsak az! Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 31 Mayıs'a kadar sağlık ve eczane çalışanlarına sağladığımız ücretsiz ulaşım hizmetini, 30 Haziran'a kadar uzattık. İyi ki varlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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