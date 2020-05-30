Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa sessizliğe büründü

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, insanlar evlerine kapandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında 15 İlde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa’nın caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından sessizliğe bürünürken sokaklardan, caddelerden ve BursaAnkaraİzmir otoyolundan araçlarla eve dönüşler gerçekleşti.

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